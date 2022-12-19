日本鐵路名稱最長鐵路車站揭秘 長達25個字！足足有成34個音咁多

【日本鐵路】日本是鐵路大國，車站數目猶如恆河沙數、數之不盡，這一點曾到訪日本的朋友必定無庸置疑。而在日本眾多車站之中，哪個車站的名稱最長？哪些車站的名稱諗起來也可能要用上數秒？記者收集了一些資料，帶您認識這些鮮為香港旅客認識的車站。

日本鐵路｜名稱最長鐵路車站揭秘 位於中部 長達25個字 有34個音

日本有著繁多鐵路路線，而營運這些路線的鐵路公司亦不勝枚舉。各公司有著自己獨有的經營方式與文化，在車站命名上亦沒有統一的準則。

每當規劃新綫路或有新車站將要啟用時，鐵路公司會替車站命名，亦有相關部門不定期檢討，車站是否需要改名，以迎合經營需要。部份鐵路公司因地名已被其他車站使用、吸引乘客使用，或者方便乘客更容易辨認車站所在地，將車站鄰近地點或設施的名稱加入車站名稱。

日本鐵路貫穿全國多座旅遊城市（圖片來源：Unsplash@cosmingeorgian）

此舉或許會方便乘客選擇較接近目的地的車站下車，以及增加鄰近旅遊景點的鐵路車站之收入，但部份車站命名或更名後，因太過冗長而為乘客或職員帶來了不方便讀出及記著車站名稱的問題。

名稱最長鐵路車站座落富山 因鄰近商舖更名而打破紀錄

富山地方鐵路的「トヨタモビリティ富山 Gスクエア五福前（五福末広町）」路面電車站。名稱全長25個字，讀音高達到34個，是全日本擁有最長名稱的鐵路車站。若翻譯為中英文，就會是「TOYOTA Mobility富山G廣場五福前（五福末広町）」，名稱當中的TOYOTA Mobolity，其實是豐田汽車旗下一個品牌的名稱。

這個車站位於本州中部，座落於富山市的五福末廣町一間豐田汽車車行的旁邊。這個長達25個字的冗長名稱於2021年元旦起開始使用，此前，車站已曾多次因各種原因更名。

最近一次更改名稱，是因為車站旁的大型車行由「富山トヨペット本社」（富山TOYOPET本社）更名為「トヨタモビリティ富山 Gスクエア五福」。為配合改動，車站由名稱亦順勢由「富山トヨペット本社（五福末広町）」更改為「トヨタモビリティ富山 Gスクエア五福前（五福末広町）」並打破日本全國最長鐵路車站名稱的紀錄。

名字冗長的鐵路車站遍佈全國

除此之外，日本亦有不少名稱冗長的鐵路車站，包括京都府長達17字的「等持院・立命館大学衣笠キャンパス前」駅（等持院・立命館大學衣笠校區前站）、熊本縣長達14字的「南阿蘇水の生まれる里白水高原」駅（南阿蘇水之誕生里白水高原站）、茨城縣長達13字的「長者ヶ浜潮騒はまなす公園前」駅（長者濱潮騷玫瑰公園前站）等。