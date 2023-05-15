台灣旅遊｜雲林景點鐵炮百合盛開　田野秘景打卡熱點附花期/地址

台灣雲林景點推介！春夏交接之際，林林總總的花繼續於台灣陸續綻放。在雲林，生長於田野裡的鐵炮百合經已盛開，構成秀麗的白色花海，成為了入夏必到的打卡熱點，雲林鐵炮野百合花期、其中一個最佳欣賞地點睇下文介紹。



鐵炮百合 雲林田野中盛放

雲林縣位於台灣中部，大部份範圍處於嘉南平原上，地勢平坦，氣候溫和。縣內，農漁業發展篷勃，碧草如茵的田野隨處可見，令雲林具有「農業首都」之稱。

在四湖鄉的中湖，由百合花園園丁悉心栽種的鐵炮百合，在上月下旬已怒放。潔白色的鐵炮百合，為農業區中濃綠潤澤的田地添上異彩。一大遍鐵炮百合場景壯觀，宛如一片純潔的白色花海。

（圖片授權：FB@何潛淵）

鐵炮百合花期每年4至5月

鐵炮百合是多年生植物，因花冠貌似喇叭，又被稱為喇叭百合，部份台灣鄉民則覺得其外貌如嗩吶，故將之稱為古吹花。在雲林，鐵炮百合的花期並不長，大約只會於每年4至5月盛放。鐵炮百合具有薄翅，會藉風力將果實散布至他處，以繁衍下一代。

由於花期有限，大家每年在雲林看到鐵炮百合的機會並不多。此外，中湖百合花園會於非鐵炮百合花期期間暫停開放。為避免看不到百合而失望，大家在出發前宜先往中湖百合花園的官方網站查詢花卉的狀況以及花園的營業時間。

（圖片授權：FB@何潛淵）

中湖百合花園

地址：台灣雲林縣四湖鄉施湖村8鄰中山西路中湖巷12號

官方網站：https://www.facebook.com/profile.php?id=10005740228135184

開放時間：不定，詳見官方網站發佈的最新資訊

