內地旅客衝頭等被罰重金呻冤　港鐵獨家回應︰違規即罰已有寬限期

近日有深圳遊客在社交媒體分享自己闖入港鐵頭等車廂後，被職員票控的經過。事主辯稱自己一時疏忽衝頭等車廂又沒有坐低，被罰HK$1,000心有不甘，在網上抒發不獲認同。不少內地網民強調香港是法治社會，叫事主反省。港鐵官方回應記者，不只是內地旅客才被處罰。



內地人偷搭港鐵頭等被罰一千大元

一名內地人聲稱已在香港生活數年，近日在小紅書上分享自己今年6月30日，在東鐵綫被票控HK$1,000。事緣當日從九龍塘乘搭東鐵綫前往深圳，在九龍塘站怕自己趕不上列車，自己便衝入車廂，過一會後才發現自己身處頭等卡。事主被罰心有不甘，認為自己一時疏忽才衝頭等，並強調自己是站在頭等車廂裡，沒有坐低。

九龍塘站（馮國良攝）

及後，事主遇上了正執行查票的港鐵職員。在職員查詢下，事主被發現沒有繳付頭等車廂車資，但人卻在頭等卡。事主其後被職員登記了地址、電話並發出告票，因「越等乘車」被罰款HK$1,000，需要在案發14天之內，帶現金去任何一個車站繳交罰款。

（截圖來源：小紅書）

港鐵官方回應：向未持有有效車票乘客徵收附加費

記者就此事向港鐵查詢，如發現非本地人「越等乘車」的處理方式。港鐵表示，為保障已付正確車費乘客的利益，職員會於港鐵範圍內查票。根據《港鐵附例》，未持有效頭等單程票或持有未取得頭等確認的八達通而坐頭等的附加費為港幣1,000元。若職員發現有乘客未繳付正確車費或未持有效車票，即被徵收附加費。若乘客未能即時繳交，須按照附加費通知書，於14天內在港鐵客務中心繳交。即使是非本地人，凡港鐵乘客違反相關條例後同樣會被處罰。記者問及如果涉嫌違規的旅客逃出香港境外，會如何處理？港鐵方面沒有回答。

東鐵綫的頭等車廂（示意圖）（張浩維攝）

內地網民普遍不認同事主所為

不少內地網民指事主明知自己沒付頭等車資，卻闖進頭等卡，又沒有速速離開，屬明知故犯、心存僥倖。亦有網民指頭等車廂的車身與停泊於月台的位置都貼上十分顯眼的「頭等」字眼，一般人不會誤進。

此外，有內地網民強調香港與內地社會對執法方式的不同。普遍網民覺得香港乃法治社會，會直接懲罰不守規矩的人，「香港罰款可不是跟你開玩笑」；而內地則以教育及勸誡為主，還是太有人情味，較少直接處罰，但同時容易讓人橫行霸道。不少網民覺得事主身在香港則應該尊重香港的社會模式。

頭等卡外月台位 鮮黃簡體字標誌提醒

現時，港鐵為免乘客在未繳頭等車費的情況下誤進頭等卡，其實在車廂外及月台停泊點已貼上/裝上鮮黃色及簡體字標誌的指示牌，在月台上看格外顯眼。