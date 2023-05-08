日本黃金周︳周圍係人景點被攻陷！江之島/鐮倉逼爆新幹線超負荷

日本2023黃金周剛完結，一連5日的黃金周假期期間，日本多個熱門景點皆人山人海、水泄不通。即睇日本各處被旅客「攻陷」的情況！



日本黃金周多個景點被遊客攻陷

今年日本黃金周假期由5月3日開始至5月7日結束。日本黃金周是由憲法紀念日、綠之日、兒童之日以及接著的周六、日構成。難得能夠連續放假5天，日本不少上班族、學生都決定於黃金周期間出遊，令日本的多個機場、車站、公路都人如潮湧、車馬輻輳，各大景點、度假區被「逼爆」。有些日本民眾甚至以辛苦、難受來形容於黃金周期間的觀光時刻。

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新幹線載客率高達180%

綜合日本媒體的報道，黃金周假期開始前的一天（3日）起，日本多條高速公路經出現擠塞，多個鐵路站亦出現候車的人龍。其中，東海道新幹線的載客率曾高達180%，乘搭該線的乘客一度需要等候至少2班車方能登車。全國多條駛經市區的鐵路，列車亦出現滿載的情況。

江之島/鐮倉人擠人

在神奈川的港人觀光熱點江之島以及鐮倉，同樣出現人擠人、人山人海的盛況。從旅客於黃金周期間上載到網上的片段可見，江之島的遊客車載斗量，從一條街道走到另一條街道亦甚有難度，可見江之島同樣深受日本國內旅客的熱愛及青睞。

迪士尼入園人龍超長 買海遊館門票要等330分鐘

備受大量世界各地遊客所喜愛的東京迪士尼度假區，同樣出現門庭若市的狀況。由迪士尼度假區單軌鐵路乘客從高處拍攝的照片可見，度假區於黃金周期間出現龐大人潮。不知道遊客需要排隊多久，方能抵達樂園的入口進場。

除了主題公園，水旅館亦非常「吸客」。於黃金周期間購買大阪的海遊館門票，一度需要排隊約330分鐘！一些較不熱門的水旅館，輪候時間亦至少需要50分鐘。

歌舞妓町BBQ打發時間？迷惑行為？

「下海」之外，不少旅客選擇「上山」。黃金周的每一日，高尾山上亦遊人如鯽。怕郊外人多而留在市區，同樣也不會躲得過人潮。原宿的竹下通、新宿的歌舞妓町同樣車水馬龍。根據網上片段，即使街道十分擁擠，在黃金周的首天，有青年人在歌舞妓町的街頭上即席起爐燒烤，圍爐BBQ，看似在打發時間或「迷惑行為」，最後需要警察介入處理。

別以為人潮會隨黃金周結束而減少，根據日本媒體的報道，黃金周的最後一天（7日），大量於假期期間到海外觀光的旅客歸國，令國際航班較多的成田機場與羽田機場同樣人如潮湧。

（龔嘉盛 攝）

隨著黃金周結束，日本隨即會進入旅遊淡季，酒店費用及景點遊客數目會降低，適合預算較少又不想與人擠逼的朋友，詳情可參閱以下文章：