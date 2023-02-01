【新幹線】日本JR新幹線向來以安全及準時見稱，惟昨日（1月31日）發生罕見意外，一列由東京站開往新函館北斗站的新幹線列車疑因車長疏忽，在未移除輪椅斜板的情況下如常開出。當時，月台上1名清潔人員察覺異常後，迅速將斜板移離列車，獲網民盛讚「好身手」！

日本新幹線收漏輪椅斜板照開出！清潔姐姐反應超快網民勁讚好身手

根據日本電視台報道，1月31日下午1時20分左右，東京站一列開往新函館北斗站的列車，在未移除輪椅斜板的情況下仍然照常開出。在畫面中可見，斜板被列車拖行數米後被1名清潔職員發現，她隨即在電光火石之間果斷用力踢開斜板，使其與車廂分離，並即時將斜板收起。

如沒有及時發現，輪椅斜板有機會擊中月台乘客或物品導致意外，甚至會令全線列車停駛。

其後，有網民將影片上傳至社交平台，並於網上廣傳。有網民讚賞清潔姐姐身手敏捷、非常專業，成功保障乘客安全，更有人讚賞她是英雄、高手！

示意圖，非肇事新幹線列車（圖片來源：JR東日本）

另一方面，不少網民質疑車長與車站職員的警覺性不足，認為輪椅斜板體積不算小，相信不容易被忽略；加上斜板被卡在3號車卡，距離車務員探頭出車視察離站情況的1號車卡不遠，認為車務員應在列車開動前，確認好車門沒有異物才開車。

JR東日本於同日確認事故，並表示會作出跟進；又表示若列車車門被異物卡住，在一般情況下應無法開動，而肇事列車在事發時卻沒有檢測到異常，會繼續調查事故原因。