香港手信｜惠康百佳超市零食10大必買　1款牌子多奇怪口味但好吃

內地遊客來香港購物，手信清單一籮籮，數到惠康、百佳超市必買零食清單。推介數量多，概括以下10款最愛及多人推介。



轉自內地遊客的感受，香港是美食天堂，也是零食天堂，零食又平又多，街坊超市也可買到飽。以下10款多人推薦。

（小紅書@周萬金金）

1. 卡樂B薯片/粟一燒/蝦條

香港的薯片有很多奇奇怪怪的口味，火焰燒鵝味、松露黑胡椒、雜菜湯味、蜜糖芥末味、紫菜鹽味等，重點是都是幾好吃的！很多味道在內地很少見。卡樂B薯片、粟一燒、蝦條一定要去買！

（小紅書@快呼叫miniQ）

2. RITZ 烤餅乾

有餅乾的韌性，又有薯片的酥脆，又香又脆很難不愛，一吃欲罷不能。一大包兩天就吃清光。

（小紅書@快呼叫miniQ）

3. Kinder 繽紛樂

香港的進口朱古力、糖果好便宜，種類又多！各種朱古力條、夾心糖等真好吃！ 裡面一半是白朱古力；一半是黑朱古力，搭酥脆餅乾，能量爆燈。

4. 麥維他朱古力消化餅

牛奶朱古力味道的，餅乾外有一層朱古力，味道非常濃郁，餅乾加了麥麩，吃起來酥到掉渣。

5. Meadows 花生醬三文治餅乾

這個牌子的零食沒讓人失望！餅乾真的像三文治一樣厚，外面有一層香蔥碎，吃起來非常香，強烈推薦花生味！愈吃愈着迷。

6. 明治 Almond 杏仁朱古力

外衣是濃醇的朱古力，包香脆的杏仁，吃起來有健康感，哈！因為有堅果。

7. KIT KAT 抹茶朱古力條

抹茶加朱古力好像必勝的定律，每包都有12小包入，抹茶的濃香，加很脆的威化夾心，一口氣可以吃半包，沒有令人失望。

8. DELIZIA朱古力榛子酥

朱古力味濃郁，加酥鬆的酥皮，「巨好吃」！通常也是大量入貨。

9. 阿華田營養麥芽飲品

口感濃郁的朱古力味，直接喝會有點甜，加入牛奶中稀釋就很好喝！

（小紅書@番茄鴨）

10. 道地香印紅茶

買到近斷市了，此牌子的果味茶都好喝！一見到通常都大手入貨。