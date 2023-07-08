澳門旅遊｜奧海城感受澳門樂無限路展開鑼　玩遊戲隨時贏免費住宿

澳門旅遊新體驗！澳門旅遊盛典——「感受澳門樂無限路展」日前經已在奧海城開鑼！在3日的展期當中，大家不但可以從各攤位與表演之中認識澳門，更有機會透過玩遊戲贏取澳門酒店住宿、景點門票等，吸引更多人在暑假期間到澳門遊山玩水、消閒娛樂。



奧海城感受澳門樂無限路展開鑼！

澳門特別行政區政府旅遊局於7月7日至9日期間，在奧海城2期舉辦「感受澳門樂無限路展」。這個旅遊盛典設有多個攤位、表演場地，用多角度展示「澳門旅遊+」的豐富元素，向香港市民宣傳澳門多個旅遊項目，使更多人認識澳門的旅遊景點、風俗文化及飲食特色等。

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7月7日，澳門旅遊局為活動舉辦開幕禮。為隆重其事，澳門旅遊局局長文綺華親自來港主持開幕禮儀式。文局長表示，澳門今年終於全面恢復通關，樂見許多人趁著「澳門賞您遊」優惠期間到訪澳門。她期盼各種線上、線下優惠讓更多人趁暑假期間去澳門遊覽。此外，她亦期望通過各樣澳門旅遊推廣活動，可以更立體呈現澳門多姿多彩的一面給香港人認識，提升更佳的旅行體驗，認同澳門是一個好玩、值得玩的地方。

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玩遊戲睇表演 率先感受精彩澳門

今次展覽劃分多個展區與攤位，設有互動遊戲、多媒體打卡裝置及親子工作坊。大家可以從玩樂之中，找到澳門旅遊混合美食、藝術、體育、會展、科技以及教育方面的魅力，讓大家親臨澳門前，能夠感受澳門樂無限。

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站在多媒體打卡裝置空間，大家可以遊歷澳門歷史城區，在多座豪華賭場裡留影，預先感受澳門動靜皆宜的氣氛。大家亦可以透過互動遊戲認識澳門旅遊吉祥物——「麥麥」。

除此之外，場內會上演多場表演與示範，讓大家體會澳門獨特的文化色彩。期間，大家更有機會看到「麥麥」與澳娛綜合度假股份的吉祥物——「森仔」活靈活現，跟大家拍照留念。活動的日期與時間如下：

舞台表演及有獎問答遊戲

日期：7 月 8 - 9 日

時間：13:00- 19:00

主持：Jerry C



KOL 澳門美食分享會

日期：7 月 8 - 9 日

時間：16:00 - 16:30

嘉賓：Eugene@memofoodie、Stephen Leung@吃喝玩樂



澳葡菜烹飪示範

日期：7 月 8 - 9 日

時間：15:30 - 16:00

嘉賓：澳葡菜廚師 John Rocha



親子工作坊（光影大三巴LED燈帶工作坊）

日期：7月8日

時間：15:00 -16:00 （第一場）/ 17:00 - 18:00（第二場）

名額：每場10個



玩遊戲隨時贏免費住宿

除了遊戲攤位，場內亦有大航假期、香港中國旅行社、網上明星行及專業旅運4間旅行社的攤位，向大家推供旅行資訊，並以震撼價促銷澳門產品套票。於現場購買澳門酒店套票，更有機會獲取澳門通乙張，讓大家在旅途上更方便。

在各場表演期間，大家除了觀賞，更可以參與有獎問答遊戲。答對問題的朋友，可以獲得澳門酒店住宿、景點門票以及豐富大餐。即將到澳門的朋友，不妨到場試一試運氣！

「賞你・遊澳門」Mega Sale

日期：7 月 8 - 9 日

時間：12:00 - 19：00

派籌時間：11:30

開賣時間：12:00



▼表演時間表及所屬時段抽獎獎品▼

表演時間表及所屬時段抽獎獎品（何以諾攝）

感受澳門樂無限路展

日期：2023年7月 7 - 9日

時間：12:00 - 20:00

地點:：奧海城二期地下主題中庭

