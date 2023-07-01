平機票｜台北機票買1送1人均$800　Sim卡$10港澳大灣區酒店$499起

7.16消費券發放，由7月16日至21日（周日至周五），Trip.com來回台北機票有買一送一優惠，兼有Mastercard卡專享限量機票優惠代碼及用HK$10超抵價買Sim卡或機場快線單程車票，睇下文了解。



限量台北機票買一送一

Trip.com與大灣區航空合作，有香港至台北往返機票買一送一優惠。Trip.com 用戶在7月16、17日晚上10時，留意「Trip.com獨家大灣區航空買1送1」標籤進行競搶，當成功後可免費獲得1張相同的來回台北機票（僅限成人票）。成功搶到台北機票的用戶可於2023年12月31日之前成行，人均約HK$800起去台灣旅行。

（圖片來源︰Trip.com）

限量港、澳、大灣區酒店優惠 連稅低至HK$499

另外，亦有多間熱門的港、澳、大灣區酒店有優惠進行限量搶！由2023年7月18日至20日每晚10時有不同酒店提供快閃優惠給Trip.com用戶競搶。包括以超低價（連稅，下同）HK$999入住香港WM酒店，HK$999入住澳門葡京酒店， HK$499入住深圳硬石酒店等。名額有限，先訂先得。

【7月18日晚上10時搶】

香港WM酒店--快閃價HK$999

香港富麗敦海洋公園酒店-快閃價HK$1,499

【7月19日晚上10時搶 】

澳門葡京酒店--快閃價HK$999

澳門雅辰酒店--快閃價HK$999

深圳東海朗廷酒店--快閃價HK$999

深圳硬石酒店--快閃價HK$499

深圳四季酒店--快閃價HK$999

其他優惠▼▼

（圖片來源︰Trip.com）

Mastercard限量機票優惠 滿HK$1,000減$250

7月16日凌晨12時及晚上10時、7月18日至21日每晚10時有Mastercard限量機票優惠代碼。用戶以搶得的優惠代碼買機票，並以香港或澳門地區發行之Mastercard埋單，即享滿HK$1,000減$250優惠。