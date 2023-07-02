MUJI無印良品｜6大人氣旅行好物$8起　收納袋、二合一腰枕毛毯…

常去旅行或出差公幹的朋友，身邊可能有一、兩個MUJI，以下精選出6樣人氣旅遊好物，讓坐飛機時更舒適，或幫行李慳位，哪一樣是你心水？



【二合一枕頭腰枕+毛毯】$158

長途車程或飛機，坐到腰痠背痛，腰枕可以令腰背舒服少少。此腰枕解開扣後能成為一張毯，毛絨面相當舒服；扣上扣子後，能成為披風使用。

（圖片來源︰MUJI）

【頸枕連帽替換套】$150

長途或短途飛行，有個靠枕瞓一瞓，讓睡眠有好品質。此靠枕除材質柔軟，還附一頂帽，戴上後免被刺眼光線干擾。

【護照夾】$150

除了裝護照，外幣紙鈔、信用咭等要隨身攜帶，不想散開晒難找，護照夾內部有分隔，幫旅客裝好晒，拉鍊設計防掉出，有手把方便拿。W23.5xD13xH2.5cm。

【立體存衣袋】$98（大）

行李又收又開，衣服一件件好難保持整齊，分開污衣、乾淨衣是好習慣。存衣袋是立體設計，方便整理行李內的衣服。

【小物收納袋】$88

旅遊人氣好物，吊掛收納袋輕薄扁平，最可減輕行李負擔；內部很好用，有三個夾鏈網袋。最方便是自帶掛環，抵達酒店後，不用將物品一一擺出，掛起晒更整齊。W12xD18cm。

【揭蓋式樽】$8

膠樽用軟性的PE材質，可輕易把樽內的液體倒出。如果怕拎太大支的洗頭水、護髮素、沖涼液，用小樽分裝最好，方便拎又慳位，減行李磅數。