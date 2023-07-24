日本旅遊｜北海道美豔繡球花靚景餐廳　場面壯觀啱打卡附地址交通

日本繡球花季已展開！要一覽日本繡球花的美貌，除了在公園裡駐足觀賞，還可以安坐於餐廳裡一邊享受美饌，一邊靜心細賞。在北海道，一間餐廳裡，正盛放著過百朵繡球花。不同顏色的繡球花在小坡上綻放，場面壯觀、適合打卡。



北海道豔美繡球花景餐廳！

在北海道小樽市的小樽貴賓館，由屬於國家登錄有形文化財的青山別邸改建而成。青山別邸是昔日小樽市富有人家的大宅，裝修豪華。即使大宅已被改建為餐廳，仍正保留著濃厚的和風氣息。

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而在大宅外的小坡，有一片繡球花海，開滿了不同顏色的繡球花，場面壯觀。該處的繡球花，有藍的、紫的、紅的，亦有少部份白的。根據餐廳裡的告示，花海裡的花多達約600朵。

坐在餐廳裡靠窗的位置，大家可以一邊享受美饌，一邊靜心細賞繡球花的豔美。旅遊專頁「ViVi來趣北海道」的頁主Vivi表示，進入小樽貴賓館需要繳付200日圓（約港幣$11）。而在餐廳裡，則能夠額外付款享用到紫陽花（繡球花的別稱）汽水、紅豆湯圓。紫陽花汽水的顏色與紫色繡球花的一樣，別具風味。

除了繡球花海之外，餐廳不同位置也具有優美的景色與裝潢，適合拍照留念與漫步欣賞。

小樽貴賓館

地址：日本北海道小樽市宿津 3-63

營業時間：

4月至10月：9:00-17:00（貴賓館，最後入場時間為16:30）；10:00-17:00（最後截單時間為16:30）

11月至3月：9:00-16:00（貴賓館，最後入場時間為15:30）；10:00-16:00（最後截單時間為15:30）

交通：從JR小樽站乘搭北海道中央巴士（往「小樽水族館」方向），在「宿津三丁目」下車，再步行約5分鐘。

