日本旅遊｜2023訪日旅客人次香港排第4　內地及港客消費力未及1地

不經不覺，2023年已經過了一半，日本國家旅遊局亦於近日公佈了2023年首半年的旅客數據。過去6個月，日本繼續成為香港人熱愛的旅遊目的地，有909,700港人人次入境，高居全球第4，比普遍人口過千萬的國家還要多。此外，香港人的消費能力也不遜，4至6月期間已花費916億日圓（約港幣51億）。



日本公佈2023首半年旅客數據！

日本國家旅遊局近日公佈了2023年首半年的旅客數據，包括1至6月的訪日旅客總人次以及各國訪日旅客人次。

六本木（圖片來源：六本木Hills）

2023年1至6月期間，經已有10,712,000名外地人訪日。當中，南韓人次佔最多，達到3,128,500人。其次是台灣以及美國，分別有1,770,600及972,200人次訪日。

岡山烏城（圖片來源：岡山縣官方觀光導覽探索岡山晴天之國）

香港雖然面積細小，屬彈丸之地，但訪日人次達到909,700，高居全球第4，比普遍人口過千萬，甚至過億人口之國家還要多。而排行第5至10的國家分別為中國、泰國、越南、菲賓律、澳洲以及新加坡。

岡山縣（圖片來源：岡山縣官方觀光導覽探索岡山晴天之國）

港人4至6月洗咗916億 佔全球7.6%

除了旅客量，日本國土交通省觀光廳亦發佈了今年4至6月的《訪日外國人消費動向調査》，交代了該3個月的訪日旅客總消費額與各國旅客消費額。短短3個月，所有外地旅客已在日本消費了1兆2,052億日圓（約港幣$670億）。

（龔嘉盛攝）

當中，消費得最多的是台灣旅客，一共消費了1,739億日圓（約港幣$97億），佔全球14.4%。其次是分別消費了1,733億日圓（約港幣$96億）以及1,515億日圓（約港幣$84億）的南韓與中國旅客。香港旅客則花費了916億日圓（約港幣51億），佔全球7.6%，排行全球第5。