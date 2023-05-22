壽司郎之亂翻版？日本少年惡搞雪糕機　直接唧雪糕入口惹網民不安

日本「迷惑行為」頻現，繼早前「壽司郎之亂」及神座拉麵、吉野家分別有食客為搏名氣而攝下舔餐具及食材的影片，奇異行為延伸至卡啦OK。有網民揭發，有少年在一間連鎖卡啦OK的自助區，直接用口對準雪糕機「唧嘴」食雪糕。事件令人震驚，再度引起了日本人對食品安全的熱議。



日少年擺嘴靠雪糕機 直接唧入嘴

迷惑行為近半年經常於日本各大食肆出現，Twitter有日本網民熱議一段少年人直接在卡啦OK自助區雪糕機「唧嘴」直接吞雪糕的影片，引起大眾紛紛討論。

（截圖來源：Twitter@@MARIOBRAVE123）

Twitter一段在2月發佈的影片中，見一名到訪日本連鎖卡啦OK「招財貓卡拉OK」的少年，在任取甜品、飲品的自助區內，直接用口接住從雪糕機唧出來的軟雪糕。不過，少年可能因為未能承受雪糕太冰凍，最終停止相關行為，並用手承托準備從嘴巴漏出來的雪糕。

事件發生後，有網民表示有關行為相當嘔心，認為即使少年未有直接用口接觸雪糕機的唧嘴，但病毒也有機會透過空氣傳播到機器上，使人相當不安。此外，亦有人表示暫時不敢到卡啦OK。而「招財貓卡拉OK」也在事件後表示，少年的行為對他們造成了嚴重的損害（包括衛生與聲譽），除了會暫時關上雪糕機外，會盡快採取其他嚴厲措施執法。

（圖片來源：招財貓卡拉OK）

事件距今約3個月，「招財貓卡拉OK」暫時仍未公佈肇事嫌疑人的資料。據了解，事件中暫時未有人被拘捕。