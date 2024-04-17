澳門旅遊｜澳門酒店高級房優惠套票　包2張澳門旅遊塔門票$600起

澳門旅遊｜KlooK平台有 Stay+套票，旅客可一次訂齊酒店住宿同當地熱門活動，輕鬆享超值優惠，即睇以下詳情。



Klook有Stay+套票優惠，酒店住宿包括澳門皇都飯店、澳門十六浦索菲特大酒店、澳門君怡酒店、澳門上葡京。

（圖片來源︰Klook截圖）

舉例4月（4月26日-4月27日）入住澳門皇都酒店，皇都高級大床房（1張特大床不包早餐），選擇套票: 澳門旅遊塔觀景門票（每晚房價連稅HK$1,091）即可節省HK$39、澳門景點通行證（每晚房價連稅HK$2,409.8）即可節省HK$32.1。

(圖片來源﹕KLOOK截圖)

又舉例住澳門藝舍，標準城景客房（5月5日-5月6日）1張雙人床 或 2張單人床、不包早餐，加套票澳門旅遊塔觀景門票，每間房包含數量2張，每晚HK$685.7。

(圖片來源﹕KLOOK截圖)

相比各自單購更划算。有興趣的話，不妨參考更多。（酒店價格按購票網站為準）

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澳門上葡京 HK$1,047.3起每晚👉 購票連結

澳門威尼斯人HK$1,344.1起每晚👉 購票連結

澳門君怡酒店HK$479.6起每晚👉 購票連結

澳門藝舍HK$366.4起每晚👉 購票連結