澳門景點｜大熊貓館看四隻熊貓 仲有小熊貓川金絲猴等動物｜有片
撰文：Mi米遊記
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澳門大熊貓館位於路環石排灣郊野公園，由2011年正式開放給市民參觀，分別有四隻大熊貓「開開」、「心心」、「健健」、「康康」，公園和大熊貓館是免費開放，逢星期一休館，除了大熊貓還有小熊貓「烙烙」，適合一家大細去。
石排灣郊野公園除了大熊貓館外，還有很多不同展區，如：珍稀動物館、土地暨自然博物館、爬蟲動物區、自然教育徑等。珍稀動物館就有小熊貓「烙烙」，睇住佢行來行去，又好醒咁識得避開我鏡頭，影來影去都影唔到正面。
按圖看看澳門大熊貓館和珍稀動物館的熊貓和小熊貓👇👇👇
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澳門大熊貓資訊中心旁有一個小動物園，有蝴蝶園、牛牛、猩猩和烈火鳥。可以看到例如環尾狐猴，最大特色是有條長40-50cm尾巴，尾巴上面有11-12條黑白間條。松鼠猴會發山不同聲音表達不同行為，嘴巴周圍有都有黑毛好像鬍鬚一樣。
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前往方法：
巴士：15、21、21A、25、26 及 26A 路線到石排灣郊野公園站下車
澳門大熊貓館及珍稀動物館
開放日期：逢星期一休館，如休館日為假期，則順延至翌日休館
開放時間：10:00-13:00，14:00-17:00，最後入館時間為16:45
編按：現時澳門大熊貓館已毋須預約參觀。
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【本文獲「Mi米遊記」授權轉載。】
澳門有動物園嗎？是否可以去看看熊貓？
澳門路環石排灣郊野公園當中有澳門大熊貓館，還有珍稀動物館可看到小熊貓，公園中亦有土地暨自然博物館、爬蟲動物區、自然教育徑等不同展區，適合一家大細去，按此看看交通方法，還有更多介紹和相片影片。
澳門大熊貓館及珍稀動物館要如何去？
交通方面，可乘搭巴士（15、21、21A、25、26 及 26A）到石排灣郊野公園站下車，按此看看更多介紹和相片影片。