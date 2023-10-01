澳門美食｜8大小吃網紅狂打卡　坑渠蓋格餅/蝴蝶結酥/熊貓豆花...

澳門美食推介，去澳門不止食葡撻、豬扒包，新開的特色小店也隱藏很多趣緻又可愛的美食，造型顏色繽紛又吸晴，打卡絕對可以呃 Like！以下合集8間小店，一齊睇睇有哪些好吃的美食吧！



(圖片來源：小紅書@君君）

來到澳門，不想每次也吃大眾又傳統的美食？不妨一試澳門的可愛小食，可以打卡之餘，又可以發掘新潮另類美食。

【1】爸爸廚房沙律店

坑渠蓋可以拎起手，還可以食？澳門首創「坑渠蓋燒」！澳門爸爸廚房沙律店主打健康餐盒，由健身教練主理。「坑渠蓋燒」分別有低糖紅豆味、低糖紫薯味及花生奶醬，每款售價$32，外貌似格仔餅，內餡有拉絲芝士。

除了「坑渠蓋燒」店內還有售「蛋糕串串」，分別有朱古力及奧利奧味，每串售價$10。

（官方圖片）

爸爸廚房沙律店

地址：澳門 麻子街57號A

聯絡：+853 6338 8115

營業時間：星期一至六 11:00 - 18:00



【2】打鐵豆花

打鐵豆花由藍帶甜品師主理，主打手工豆花，承襲老輩的打鐵精神，使用手工製作做出綿密香濃的手工豆花。

圖片來源：小紅書@奶芋初雲

新品「大熊貓丫丫」推出，熊貓是棉花糖，配上豆花珍珠，可愛造型俘虜萬千食客。

圖片來源：小紅書@Yonghong

「笑臉雞蛋仔」餡料有五款可以選擇，雞蛋糕外脆內鬆軟。分別有黑糖珍珠$36、芋圓$36、布蕾$39、麻薯$38及朱古力味 $39。「招牌豆腐花」$35，用鐵兜裝，令豆腐花一直保持冷凍。除了外型吸睛外，他們豆腐花口味也不馬虎，還有嫩仙草可以選，配料非常豐富。入面有刨冰、豆花、芋圓、紅豆、珍珠同芋泥。

打鐵豆花

地址：澳門 荷蘭園瘋堂新街20號藝風閣地舖 (小島服飾對面)

聯絡：+853 6682 8386

營業時間：星期一至日 12:00 - 20:00



【3】小兔子便當

小兔子便當提供外賣服務，是適合打卡的到會美食。除了有中式，還有西式、泰式、日式、台式菜式，造型也十分精緻。有了小兔子便當，就可以嘗試到澳門郊外野餐，或在酒店房裡開小派對。套餐價錢大約 $250 不等。想要有可愛便當打卡，就記得預定便當啦！

小兔子便當

地址：澳門 永聯台12號永聯大廈S/L

聯絡：+853 6613 8956

營業時間：星期一至日 19:00截單 20:00關門



【4】猫哥小店

貓奴注意！猫哥小店是間茶餐廳，不過是可以打卡貓咪吐司的cafe！除了一般的茶餐廳餐牌，原來餐廳隱藏有另一張貓貓餐牌。

貓貓貝果$18，分別有柚子芝士、藍莓芝士、阿華田脆脆、抹苯紅豆及玫瑰荔枝。

貓貓厚多士 $18，分別有花貓多士（花生/煉奶）、三色貓多士（花生/煉奶/榛子醬）及白白貓多士（煉奶）。

【4】猫哥小店

地址：澳門 美的路主教街42-44號

聯絡：+853 2856 3757

營業時間：星期一至日 07:30 - 18:00



【5】八目烘焙咖啡 BAMU Bakery

八目烘焙咖啡位於沙嘉都喇街，未開業前就已經受關注，更在試業期間受到熱捧。憑藉店主的創意，店內包款變化琳瑯滿目，近期款式大增。不斷推出創新的甜鹹酥皮產品，每款各有特色。

（官方圖片）

檸檬蝴蝶結酥$42，内含馬斯彭卡芝士及檸檬果醬，形狀和煲呔一樣，十分可愛！

焦糖香蕉朱古力瑪芬可頌$36造型華麗；覆盆子開心果可頌 $38上帶高貴緣，和一般的可頌略帶不同。

八目烘焙咖啡每日新鮮出爐時間為中午12:00及下午15:00。

八目烘焙咖啡 BAMU Bakery

地址：澳門 沙嘉都喇賈罷麗街 16A 寶勝閣 地下H

聯絡：+853 6538 0521

營業時間：星期一至日 11:00 - 20:00



【6】Dlight Dessert Cafe

素食者注意！又多一間澳門素食Cafe的選擇了。Dlight Dessert Cafe開店快10年，提供創意素食，位於沙梨頭海邊街。菜式非常有創意，如冬陰公芝士忌廉腸粉、素鹹魚肉餅意大利飯、腐乳餐肉薄餅以至甜酸可樂熱狗。

卡通卷蛋咖啡，熱朱古力絕對必點！柴犬 Cappuccino、三眼仔Green Latte也十分可愛！瞬間被療癒。

Dlight Dessert Cafe也會定期推出新卡通菜式。

圖片來源：小紅書@Dlight 腦細

Dlight Dessert Cafe

地址：澳門 沙梨頭沙梨頭海邊街90-90A號利行大廈地下

聯絡：+853 2855 6332

營業時間：星期一至日 12:00 - 22:00



【7】W HOUSE/萬屋

店內裝潢精緻清新、燈光溫和明亮，還有許多特別設計的裝飾物。全店以簡潔的純白浪漫風做主題，拍照十分好看。

（官方圖片）

售賣的馬卡龍更是超有吸引力。小小一個，卻有著精心設計的造型。味道更是香甜可口，真的超適合打卡。

圖片來源：小紅書@ 愛種草的魔法美少女

想成為藝術家？萬屋更有油畫家下午茶set，用食用級高端動物奶油製造藝術氣息的七色畫盤，可以在空白吐司上天馬行空，創作各款精緻下午茶。

逢星期一至四，更有學生優惠價$138 《少女之夢幻時光》下午茶！少女感十足，供應時間為14:30-17:30。

W HOUSE/萬屋

地址：澳門 船澳街90號海擎天地下N鋪

聯絡：+853 2823 3000

營業時間：星期一至日 12:00 - 23:00



【8】Doraya 哆嗱屋

Doraya主打造型可愛蛋糕麵包，及多款口味即點即製銅鑼燒和咖啡，人氣十足！芋泥麻糬銅鑼燒餡料足料飽滿，芋泥香軟綿密。不同款色從甜品也十分搶眼，但不定期供應。怕賣完的朋友，可以提早預約蛋糕。

每日限量Jellycat更是最可愛之選，有意在澳門慶祝生日的朋友，不妨考慮Doraya蛋糕。

Doraya 哆嗱屋

地址：澳門 黑沙環金海山花園2座地下E舖

聯絡：+853 6866 6234

營業時間：星期一至日 12:00-19:30

