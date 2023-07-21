澳門銀河馬來西亞美食節　歎馬拉正宗風味豪吃6款榴槤貓山王/黑刺

澳門銀河第九屆馬來西亞美食節正式開鑼！為呈現正宗的馬拉美食風味，今屆美食節特別邀來多位馬來西亞享負盛名的客席大師即席獻技，打造一系列經典的馬拉美饌。此外，榴槤大師 Chuah Teoh Yak 親挑6款榴槤，創榴槤大拼盤，大家不可錯過！作為馬拉美食控，記者表示十分興奮，即睇試食體驗。



澳門銀河馬來西亞美食節 綠洲宴會廳化身活力馬拉夜市

第九屆馬來西亞美食節闊別三年載譽歸來，旨在展現馬來西亞多采多姿的飲食文化和異國風味。為了呈現地道的馬拉氛圍，澳門銀河酒店將綠洲宴會打造成充滿活力的馬來夜市——場內掛滿馬來西亞國旗、Wau（風箏）及熱帶植物，加上串燈布置，既可打卡，又有令人置身馬拉街頭的既視感。

歎雞尾酒、賞Hip-hop 街頭舞 澳門銀河馬來西亞美食節隆重開幕

開幕儀式由銀娛綜合娛樂服務部高級董事葉燕民與旅遊局局長文綺華（左二）、馬來西亞駐港澳總領事木山利（左三）及澳門銀河款客事務行政副總裁林展安（右）合力主持。（圖片來源：澳門銀河官方）

記者有幸參與馬來西亞美食節的開幕儀式，即被現場氣氛感染。活動先以雞尾酒會招待來賓，接著上演一場結合Hip-hop 街頭舞蹈與馬來西亞歌曲的精彩表演，氣氛非常熱鬧！緊接，銀娛綜合娛樂服務部高級董事葉燕民發表簡短歡迎辭，再與旅遊局局長文綺華、馬來西亞駐港澳總領事木山利及澳門銀河款客事務行政副總裁林展安合力將有馬來西亞「國飲」之稱的拉茶倒入壺中，象徵第九屆馬來西亞美食節正式開鑼。

馬來西亞著名食店廚師客席炮製 百分百呈現正宗馬拉風味

開幕式過後，馬來西亞美食節宴會隨即開始。記者先圍繞會場一圈，發現今屆美食節誠意十足！記者過往因工作關係，曾一年去超過十次馬來西亞，對於當時的回憶，最印象難忘莫過於是一系列馬拉美食！沒想到是次美食節為呈現正宗馬拉味，原來邀請了多位來自馬來西亞的客席廚師即席獻技，現點現做多款馬來西亞經典美饌，如吉隆坡亞羅街夜市名物「黃亞華雞翼」及「肉骨茶」、檳城「炒粿條」及「煎蠔餅」等，熱葷方面還有烤魔鬼魚、馬來叉燒、奶油燕麥蝦等，不論師傅或食材都來自馬來西亞，令人在澳門就食得返地道馬拉滋味！好驚喜！

面對琳瑯馬拉美食，記者十分興奮！（陳葦慈攝）

必食黃亞華雞翼/肉骨茶/炒粿條/煎蠔餅

整個馬來西亞美食節，記者至愛自然是吉隆坡亞羅街夜市名物「黃亞華雞翼」！過去逢去KL，經過都會買返兩袋食！雞翼加上黑醬油及蜜汁，再以碳火烤製，出來的味道外脆內嫩，鹹甜有致，令人一試難忘！至於檳城名物「炒粿條」及「煎蠔餅」也非常值得推薦，前者先以自家製豬油爆香蒜頭，再加入蛋、豆芽、蝦肉及臘腸等，炒得色深味濃，鍋氣十足；後者將蛋加入麵糊香煎，再加入新鮮多汁的蠔肉，翻炒起鍋，吃上去酥脆香口，鮮甜惹味！

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榴槤大師親挑六款極品榴槤 拼湊澎湃水果盤

食過豐富的馬拉美饌，想不到水果才是戲肉！馬來西亞氣候潮濕溫熱，陽光充沛，出名盛產各式各樣的水果，其中最出名莫過於擁有「水果之王」美譽的榴槤了！與其他國家嘗到的榴槤不同，馬拉的榴槤品種繁多，尺寸較小，果肉也最為濃郁多變！然而，因為堅持「樹上熟」的原理，所以向來有保存期短，出口量小的問題，在香港吃馬拉榴槤價錢槤超貴！

不過，今年美食節就有幸食到啦！大會專誠找來榴槤大師 Chuah Teoh Yak 從馬來西亞的種植園空送直送榴槤到澳門，並親挑６款極品時令榴槤，包括黑刺、金包、巧克力、紅肉、貓山王及紅蝦，配合「果后」山竹及紅毛丹，製成豐富的水果拼盤。

由6款極品時令榴槤，加上山竹及紅毛丹製成的水果拼盤，每人一份好澎湃！（陳葦慈攝）

馬拉榴槤品種繁多 精挑細選可帶回家

嫌唔夠喉？現場還設有榴槤商店，可即場挑選新鮮的馬拉榴槤帶回家！商店榴槤品種繁多，除常見的貓山王、紅蝦及金包外，還有較少有的黑刺、夢中情人、江海…等，Chuah Teoh Yak 還會駐場教大家揀榴槤，將心水的榴槤口味帶回家中與摰親分享。

第九屆馬來西亞美食節

日期：即日起至7月30日

時間：1800-2200

價錢：成人澳門幣 628/位（包括六種頂級榴槤的拼盤）、兒童（3至11歲）澳門幣 314/位，未滿3歲小孩可免費入場。

查詢：+853 8883 2221

