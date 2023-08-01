單車徑｜大埔三門仔海濱單車徑7.31開通　4大設施飽覽船灣避風塘

大埔三門仔海濱單車徑2023年7月31日開通，喜歡踩單車的人留意一下詳情了。



土木工程拓展署七月三十一日公布，大埔三門仔海濱單車徑已經開通。該段單車徑是新界單車徑網絡上水至大學站段的分支路段，長約900米，沿三門仔路由汀角路交界處延伸。周邊有八仙嶺、船灣海和吐露港圍繞單車徑，自然風景十分優美，遊人沿途可飽覽船灣避風塘景色。此外，單車徑盡頭的休息處有洗手間、飲水機、有蓋座椅和單車泊位等設施。

預計時間︰15分鐘

自然生態︰★★★★★

文化歷史︰★★★★

休閒康樂︰★★★★

（圖片來源︰土木工程拓展署）

順着蜿蜒的三門仔段單車徑，可飽覽整個船灣避風塘的景色。三門仔新村至今仍保留着濃厚的漁村風貌，避風塘上停泊着一艘艘舢舨船，防波堤外搭建了大大小小的魚排。夕陽西下，金光灑落在海面上波光粼粼，適合遊客到訪「打卡」留念。

另外，位於三門仔新村內的大埔地質教育中心是香港首個以地質公園為主題的資訊和教育中心。中心介紹三門仔漁民的生活文化、展示了三門仔新村一帶的生態和地質特色、及展出多件漁村文物和岩石標本，設導賞服務。如果從三門仔新村出發，經連島沙洲，可到馬屎洲。馬屎洲被譽為「戶外地質博物館」，是香港聯合國教科文組織世界地質公園新界東北沉積岩園區的地質景點。三門仔村原是白沙頭東部近白排角的一個漁村，昔日白沙頭洲與伯公咀之間的兩個小島形成三道小水道，連接船灣海和赤門，因此被命名為「三門仔」。