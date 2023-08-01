日本旅遊｜買JR Pass送日本5天無限數據SIM卡　訂導賞團低至9折

遊日旅神注意！Klook即日起一連10日推出超值快閃優惠。預訂JR Pass有機會免費獲贈日本5天無限數據SIM卡。加上適逢10月日本JR Pass將大幅加價，識玩的你當然要把握時機，及早預訂。Klook現已可提早預訂JR Pass，預購日期將開放至12月28日，加上於Klook預訂可最快於翌日領取JRPass，讓你更輕鬆計劃日本之旅。



必搶限量優惠！ 預訂JR Pass兼享日本5天無限數據SIM卡

由8月1日下午12:00至8月10日晚上23:59期間購買任何一款指定JR Pass，包括JR Pass東日本鐵路周遊券（東北地區）、JR Pass 全日本鐵路通票及JR西日本全區周遊券，即有機會免費獲得日本5天無限數據SIM卡！於Klook平台購買JR Pass後，用戶將透過電郵收到優惠碼*，可用於訂購SIM時即時扣減。訂購連結｜Klook

*優惠碼名額上限100個，先用先得，用完即止

（圖片來源：截圖自Klook官網）

JR Pass10月加價！ 買定更划算

日本JR Pass將在10月大幅加價，當中以「JR Pass全國版」通票最為顯著，大幅加價逾6成，JR Pass東日本鐵路周遊券（東北地區）票價亦上升約50%。如果是打算年底前去日本過聖誕或跨年，不妨提早於Klook預訂JR Pass，預購日期將開放至12月28日。Klook有JR Pass速遞及領取服務，選擇免費香港郵寄只需3個工作天送到，預訂翌日更可在香港機場領取。訂購連結｜Klook

JR九州鐵路福岡廣域流動版車票

準備去日本的你切勿錯過JR九州移動通票，隨時隨地輕鬆通過智能手機查閱車票，比以往更自由自在暢遊九州。可說是一機在手可無限乘搭JR 九州鐵路，只需掃描流動裝置能輕鬆登上列車在整個九州地區穿梭，不用花費太多時間排隊。預訂後更會立即確認，簡單快捷開啟九州冒險之旅。

（圖片來源：JR官方網站）

低至9折預訂日本導賞團

現於Klook平台購買日本導賞團產品滿HK$100可享9折（不包括景點通行證或所有除外產品及Klook不定時公佈的相關產品或活動)，付款前輸入優惠碼【JPSUMMERTOUR10】，即享9折，最高折扣限額為HK$50。訂購連結｜Klook

*每位用戶只可享用此優惠乙次，不能與其他優惠同時使用。名額有限，先用先得。優惠受條款及細則約束。