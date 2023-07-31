日本旅遊｜青森睡魔祭巡遊任飲蘋果汁！賞金魚燈會附3大住宿推薦

日本旅遊！提起日本夏季旅遊，日本東北三大慶典之一「青森睡魔祭」必然最具代表性，每年吸引多達200萬以上的遊客參與！在8月睡魔祭舉辦期間，青森市內不但會舉行「佞武多」大型人形燈籠巡遊、太鼓敲鑼及歌舞表演，部分酒店還會自設金魚燈會、任飲蘋果汁活動等，熱鬧非常！即睇睡魔祭盛況！



驅走夏天妨礙勞動的睡魔 青森睡魔祭巡遊

睡魔祭是驅走夏天妨礙勞動的睡魔，寓意祈求五穀豐登、平安辟邪的儀式。相傳奈良時代，從中國「七夕節」與津輕的習俗和節慶活動取經，融合而成祭祀活動，原先以放水燈的形式來祈求平安與驅散夏日炎熱農忙的懶惰之心，經時代發展才由水燈演變為睡魔燈。睡魔祭1980年被指定為國家重要無形民俗文化遺產，每年都吸引到200萬以上的遊客參與，屬日本最具代表性的祭典。

（圖片來源：小紅書@choko游日本）

睡魔燈人又稱為「佞武多」，多以武將、歌舞伎與歷史人物為主題設計，用上極鮮豔的色彩繪製，看上去份外炯炯有神！燈人均由日本和紙和鐵絲盤製成，可達9米寬、5米高，非常巨型！另外還有一種兒童睡魔，由當地小朋友親手製作的小型睡魔燈籠，款式較為可愛。

睡魔祭重點活動自然是睡魔巡遊，每年均在8月2日至7日期間舉辦，屆時市內將可看到一座座震撼人心的巨型「睡魔‎」花車，配合澎湃的伴奏和熱情舞動的「跳人‎」，構成了約3公里長的華麗遊行隊伍。

（圖片來源：小紅書@七寸丁怪奇事件簿）

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青森睡魔祭（ねぶた祭）

舉辦日期：2023年8月2日至8月7日

會場：青森市街道（新町街、和平公園街、國道4號、7號、八甲街）

時間表：

【前夜祭】

日期：8月1日、18:00～21:00

會場：藍色海洋公園特設舞台（青い海公園特設ステージ）

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【兒童睡魔（約10個）・大型睡魔（約15個）】夜間巡遊

日期：8月2日至8月3日 19:00開始

地點：從睡魔協作社十字路口出發，走至平和公園路、4號國道、八甲路

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【大型睡魔（約20個）】夜間巡遊

日期：8月4日至8月6日 18:50開始

地點：從睡魔協作社十字路口出發，走至平和公園路、4號國道、八甲路

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【大型睡魔（約20個）】日間巡遊

日期：8月7日 13:00開始

地點：從睡魔協作社十字路口出發，走至平和公園路、4號國道、八甲路

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【第69屆青森花火大會・海上睡魔展出】

日期：8月7日 9:15~21:00左右

會場：青森港

※獲獎睡魔在青森港展出，與煙花一起裝飾睡魔節的最後一場。海上睡魔展出約4個

※觀覽席：現已開始在日本全國便利店銷售。



青森屋 陸奧祭典屋

青森睡魔祭人流極多，如未來得及訂房，錯過祭典，想感受下氣氛，入住星野旗下的青森屋酒店也是個理想之選。這裡有「陸奧祭典屋」，四季設置睡魔燈籠、金魚及蘋果等主題原創燈籠，讓人有「天天都是祭典天」的熱鬧感受。

（圖片來源：星野集圍青森屋）

此外，酒店每晚也有睡魔祭演出（座位有限推薦建議提前預約），還原了青森睡魔祭的睡魔燈籠和伴奏伴舞表演，讓人足不出酒店都體會睡魔祭熱鬧氛圍。

在「陸奧祭典屋」有掛滿金魚燈籠的玩樂區，在這個區域有免費無限喝的蘋果汁，還有商店可買伴手禮，大玩釣扇貝小遊戲、蘋果的扭蛋機。

連房間都可揀睡魔主題！

星野集團旗下，在青森還有「奧入瀨溪流酒店」及「界津輕」，均是人氣之選！

青森屋

地址：青森県三沢市字古間木山５６番地

房價：每晚JPY16,228/2人（8月房價，約HK$890）

訂房網址：https://hoshinoresorts.com/zh_tw/hotels/aomoriya/

