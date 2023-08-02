beard papa's泡芙一連4日限定優惠　經典酥皮/朱古力味低至$19個

泡芙優惠來了！作為「過江龍」並於港、九、新界設有多間分店的日本著名泡芙店beard papa's（鬍鬚爺爺）將會在8月5至8日推出優惠。大家不但能夠以至抵價買泡芙換領券，亦可以用優惠價買「經典酥皮系列」泡芙，平均低至$19！大家便品嘗到多種味道的泡芙。



beard papa's年度2大優惠！

遠渡來港開店的「過江龍」beard papa's（鬍鬚爺爺）取「88」為「papa」諧音，將每年8月8日定為年度感恩節——「Happy 88 Days」並會於當日提供優惠。

今年「Happy 88 Days」將會於8月5至8日期間舉行，並設有2大優惠。大家在該4日期間，以優惠價$95購買1套5張的泡芙換領券，平均$19便可兌換任何一款價值$32或以下的泡芙。除此之外，大家屆時能夠以$38自選「經典酥皮系列」 泡芙2個。系列包含的泡芙味道有原味、蜜糖柚子味、朱古力味等。

「Happy 88 Days」優惠每年只會推出一次，而每間分店的泡芙亦有限，售完即止。喜歡泡芙的朋友謹記盡快選購。

（圖片來源：beard papa's HK）

beard papa's「Happy 88 Days」優惠

日期：2023年8月5至8日

分店地址：

銅鑼灣祟光百貨B2/F

灣仔皇后大道東202號QRE Plaza 地下A舖

太古城鰂魚涌康山道2號 Kornhill AEON Style 地下G01

深水埗欽洲街37K 西九龍中心一樓138-139B 舖

旺角太子道西193號 Moko 新世紀廣場5樓一田超市MK-07-005舖

九龍灣德福廣場1期F12C號舖

荃灣港鐵站10號舖

荃灣大壩街4號荃灣廣場一田百貨4樓

大窩口荃華街 3 號悅來坊地下 G32B舖

屯門 鄉事會路83號 V city 地下一田超市

沙田正街2-5號, 新城市廣場 第三期一田百貨,第一層 ST-01-004 舖

