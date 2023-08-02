Häagen-Dazs優惠｜雙球雪糕限時買1送1　雪糕月餅早鳥價低至6折

外賣雙球雪糕買1送1 ！Häagen-Dazs由即日起至8月13日有「孖住賞雪糕 . 買1送1」優惠。



用八達通付款可享$72買2客外賣雙球雪糕，兼有雙重優惠卡包括買雪糕月餅滿$880減$80及外賣雙球雪糕買一送一的優惠卡各一張。

月餅早鳥優惠加額外折扣低至6折

Häagen-Dazs今年有14款雪糕月餅，香脆濃郁朱古力脆皮配各種果漾夾心及濃香流心，融合Häagen-Daz各款雪糕，口味創新而美味。憑購買雪糕月餅滿$88減$80優惠卡在優惠期內到專門店訂雪糕月餅，可享65折早鳥優惠，加上額外折扣，等於低至6折。

月餅優惠👉🏽👉🏽01mall 購買連結

今年Häagen-Dazs特別推出4款月餅禮盒，分別是「七星 ◆ 緻月」（01mall專享優惠$523，原價$788）、「九星 ◆ 迎月」（01mall專享優惠$1,213，原價$1,688）、「萬彩 ◆ 映月」（01mall專享優惠$858，原價$1,268）以及「殿堂 ◆ 瑰月」（01mall專享優惠$523，原價$788），共有12款雪糕月餅包括香滑開心果流心、比利時朱古力雪糕、日本櫻花豆蓉夾心、芒果雪糕等。大家如果有興趣，可到連結睇詳情。

月餅優惠👉🏽👉🏽01mall 購買連結