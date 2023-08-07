高雄旅遊｜日本Outlet三井進駐高雄快落成　全台最大店集280品牌

日本連鎖Outlet品牌「三井」（Mitsui）將會在高雄開設全台灣最大分店！高雄分店樓面面積達到200,000平方米，鄰近衛武營國家藝術文化中心。大家在中心欣賞完演唱會、展覽後到場，能夠一次過購買約280個日、台品牌的產品。Outlet已於6月30日動土，預計將會於3年後開業。



日本Outlet三井將進駐高雄！

（圖片來源：三井不動產集團）

日本三井集團早年已開始在台灣覓地開設旗下的新Outlet分店。經過商議後，集團決定於高雄開設全台第3間，亦是台灣最大的三井Outlet分店。新分店暫名為「Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄」，三井集團已於6月30日舉行動土儀式，紀念高雄分店建造工程正式展開並預計該店將於2026年落成。

三井集團主辦的動土儀式（圖片來源：FB@陳其邁 Chen Chi-Mai）

「Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄」高8層，樓面面積達到200,000平方米，可容納多達280個品牌進駐。三井集團預計，高雄分店將會成功引入多個日、台品牌，當中包括日系排隊美食、生活消費性品牌以及大型娛樂設施等，讓客人在Outlet裡已能悠閒地度過一整天。

鄰近衛武營 睇完演唱會/展覽後行街好方便

「Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄」的選址鄰近俗稱「衛武營」、經常舉辦各種娛樂活動的衛武營國家藝術文化中心。大家日後在中心欣賞完演唱會、展覽後想血拼、大飽口福的話，只要過一過馬路便能抵達Outlet，便能夠盡情搜羅心頭好、大快朵頤。

Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄

地址：台灣高雄市鳳山區華泰段11號地

預計開業年份：2026年

