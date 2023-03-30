台中好去處｜擬建全台最大購物城！動漫館/遊樂場　擬24小時營業

【台中好去處】曾乘搭高鐵到訪台中的朋友，普遍都知道台中站遠離市中心，附近缺少景點。而近日，有企業計劃於台中高鐵站旁建設佔地近60萬平方米、屬全台最大的購物城！按照目前規劃，購物城不但具時尚的建築設計，亦設有電競動漫主題館、影音視覺館、國際級音樂燈光秀、遊樂場及戲院。大家日後在台中等候高鐵時，或不用再坐在站內呆等。

台中好去處｜台中擬建全台最大購物城！具動漫主題館擬24小時營業

總部設於台中的第一大國際開發股份有限公司日前宣佈，希望今年內開始於台中高鐵站毗鄰建設「台中高鐵娛樂購物城」，目標於2026年落成並向遊客開放。若設計沒有變更，購物城將佔地約60萬平方米，屬全台最大的購物城。

按照英國貝諾等建築設計團隊目前的規劃，購物城將以「山」、「雲」、「水」三個元素為設計核心，呼應大台中地區山水之間悠游的特殊地理環境。從購物城官方網站上的圖片可見，購物城部份範圍以交錯式設計，生動時尚，並不刻板。購物城更設有天空步道與公園廣場，讓人一邊逛商店，一邊欣賞台中的景色。

設施方面，除了購物中心常見的商舖、餐廳之外，購物城內擬設電競動漫主題館、影音視覺館、國際級音樂燈光秀等設施。此外，購物城擬設置24小時開放的電影院、健身中心、遊樂場，帶動台灣的深夜經濟，亦讓大家在凌晨都能夠享樂。

購物城落成後，大家在台中站等候高鐵時，可以在購物城閒逛。除了高鐵站外，購物城亦分別鄰近台鐵及台中捷運綠綫的新烏日站與高鐵台中站，乘搭台鐵或捷運也可以便捷地從台中市中心抵達購物城。