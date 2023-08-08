美少女戰士｜台北期間限定店開幕　多款美食精品打卡位附展期地址

《美少年戰士》是不少人的童年回憶，最近《劇場版美少女戰士Cosmos》於日本上演，讓《美少年戰士》熱潮捲土重來。嫌電影欠缺臨場感的朋友，台北有《美少年戰士》期間限定店暨咖啡室，除了可以跟電影中的角色打卡、選購限定精品，更可以一嚐帶有一眾角色可愛造型的甜品。展覽由即日起至11月5日，在台北誠品生活武昌店舉行。



（圖片來源：Miravivi）

美少女戰士台北期間限定店開幕

雖然轟動日本動畫界的《劇場版美少女戰士Cosmos》還未於台灣上映，但《美少年戰士》熱潮已捲至台灣。 官方更在8月4日，在台北萬華區開設了期間限定店暨咖啡室——《劇場版美少女戰士Cosmos shop & café期間限定店》，讓一眾影迷朝聖。咖啡室供應大量具可愛造型的甜品。當中包括有水手星光戰士耳麥造型蛋糕、露娜與阿爾特米斯及永恆水手月亮的鬆餅、夢幻雪糕、蜜糖吐司、雞蛋糕等。食物賣相相當吸引，打卡一流。

美少女戰士台北期間限定店美食（圖片來源：IG@vivienne0723）

美少女戰士台北期間限定店美食（圖片來源：IG@eatha.foodie）

在《美少年戰士》期間限定店暨咖啡室裡，大家可以跟「水手五戰士立牌區」1比1的戰士們打卡，亦可以於「水手五戰士Q版」及「水手五戰士學生制服」打卡牆前跟可愛、穿上校服的守護者們留影。

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臨離開前，別忘了在禮品店選購小型行李收納箱、噴霧瓶、摺扇、雕花玻璃杯、保溫瓶等百款精品帶回家。

美少女戰士台北期間限定店精品（圖片來源：IG@vivienne0723）

劇場版美少女戰士Cosmos shop & café期間限定店

日期﹕2023年即日起至11月5日

地點：誠品生活武昌店

地址：台灣台北市萬華區武昌街二段77號2樓

營業時間：11:30 - 20:00

