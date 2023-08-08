港後生女遊巴西貧民窟　嘆「貧民窟旅遊」一個原因反助長毒梟惡霸

巴西貧民窟旅遊｜參觀巴西貧民窟Favela的另類旅遊！香港幾位後生仔到訪巴西貧民窟，親自拍下紀錄片上載YouTube。有連登網民讚大開眼界，但也有人認為極危險。



香港年青人深度遊巴西貧民窟

據幾位拍片者介紹，巴西貧民窟Favela，因19世紀有大量士兵被送往里約熱內盧，無家可歸之下在山上建立居所。隨巴西逐步城市化，愈來愈多人口到城市打工，但仍然不夠錢在城市內租屋，因此要繼續在貧民窟居住，所以人口持續增加。

（圖片來源︰NoMadness YouTube）

樓主參觀較少旅客到訪的貧民窟Vidigal，能見證貧民窟最真實的一面。4人的小型團，由住在貧民窟的導遊帶隊。貧民窟一街之隔就是臨海高尚住宅區，樓價可媲美香港，兩者有強烈對比。

（圖片來源︰NoMadness YouTube）

貧民窟內毒梟橫行收保護費

貧民窟內參觀有限制，因為貧民窟內有很多毒品交易。由於可能拍到毒梟正在交易，故此很多地方不可拍攝，或要即時收起相機鏡頭。窟內有時會上演警匪戰，遊客不可輕視其中危險性。

（圖片來源︰NoMadness YouTube）

以往貧民窟在大眾眼中是窩藏罪犯及毒犯的寨溝；今時今日卻漸漸成為旅遊區，旅遊業發展愈來愈蓬勃。不過，窟內四周依然是充斥坑渠味，沒有規劃，四處是垃圾，非常臭。貧民窟的較高位置有不少Airbnb及酒吧，不少旅客會選擇去體驗一下，豐富另類的旅遊經歷，這些酒吧要交保護費給毒梟。此外，接載旅客的有電單車作交通，司機也須要交保護費，每月或每星期繳交美金100元給毒梟。

（圖片來源︰NoMadness YouTube）

網民留言拍片者勇氣可加

網民普遍覺得拍片者非常勇敢，因為即使去巴西玩，都不敢到巴西貧民窟，認為此趟的確是深度的旅遊體驗，不只是食買玩般簡單，並留言讚賞︰「有機會都想去下、幾好睇呀！拍得幾好，支持…」。但亦有網民覺得︰「得罪講句，去呢啲咁危險嘅地方，死咗都唔抵可憐。」隨即有人反駁︰「風險佢自己承擔，佢覺得值得咪得，人哋有話要你可憐？」

按圖有網民留言▼▼

貧民窟旅遊合乎道德？

另一疑問︰「貧民窟旅遊合乎道德？」拍片者覺得參觀貧民窟與到訪古巴旅遊相似，可定義為「貧困旅遊」。有人認為睇貧民窟，即是睇放滿窮人的「動物園」，只為滿足旅客想了解窮人困頓的好奇心，卻犧牲窮人的隱私及尊嚴。貧民窟旅遊業現在愈見蓬勃，換來是窟內物價上升，使居民生活百上加斤。凡事有雙面刃，旅遊業可帶動貧民窟經濟，增加居民的金錢收益。究竟旅遊業對貧民窟是好是壞？暫時是未知數。貧民窟旅遊，在某程度上是間接在金錢上支持毒梟向居民及小商戶苛索保護費，或者不應鼓吹。

（圖片來源︰NoMadness YouTube）

最後，拍片者認為貧民窟深度遊非單純認識當地的文化，最重要是能從當中領略的所見所聞，啟發深刻的人生反思。

資料/圖片來源︰NoMadness YouTube