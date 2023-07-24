日本旅遊｜無品旅客8惡行　 打奈良鹿/帶相機入溫泉/酒店當垃圾崗

日本旅遊業興旺，即使遇上肺炎疫情，當地往年仍接待了383萬位名地旅客。不過，有日本媒體透露，持續有遊日旅客在旅途中作出缺德行為，讓當地人側目。相關旅客的行為亦惹來當地人熱議，被喻為「煩人的外國觀光客」（迷惑な外国人観光客）。



無品訪日旅客8大惡行！

日本有媒體報導，日本自從於肺炎疫情高峰期完結並重新向世界開放後，多地持續有遊日旅客作出無禮、煩擾的行為。以下8大「煩人的外國觀光客」惡行，皆讓當地人感到無奈、生氣，甚至厭惡。有當地人表示，相關行為大部份由南韓、中國以及歐美遊客引起。而隨著日元貶值引來更多東南亞遊客訪日，與東南亞遊客有關的爭議亦有所增加。

1. 醉酒生事

不少遊客不顧自己的酒量而喝醉，有遊客醉酒後放聲喧嘩、破壞設備，甚至毆打他人及作出性騷擾行為。六本木有酒吧的職員表示，愈來愈多來自不同國家的人醉酒生事，認為是日元貶值後，多了大量遊客有關連。

六本木（圖片來源：六本木Hills）

2. 擅取餐具、翻譯機等商戶財產

有食肆表示，店內曾有電視遙控器和PokeTalk翻譯器被偷走，懷疑跟遊客有關。此外，亦有在阿美橫町開設食肆的負責人透露，自己以及朋友2間店舖中的清酒杯等餐具數目減少，懷疑被旅客擅自取走。

日本多條商店街駱驛不絕（圖片來源：廣島本通商店街）

3. 在不適合之處吐痰

關西有餐廳職員不滿經常有南韓遊客隨地吐痰，甚至將痰吐在煙灰缸中。有關問題讓他感到麻煩，他只好貼上告示，請客人不要再作出如此行為。

關西（圖片來源：奈良市觀光協會）

4. 動輒致電酒店前台

九州有溫泉旅館經理表示，有來自南亞某國的旅客數目於肺炎疫情後大幅上升。不過，該國的旅客經常動輒就任何情況致電前台（尤其是在晚間），讓前台員工壓力大增，甚至使職員抗拒於晚上工作。

示意圖，非肇事旅館（圖片來源：奈良市觀光協會）

5. 在酒店留下大量商品包裝

日本酒店評論員——瀧澤信秋表示，近期有不少遊客購物後，將大量商品包裝留於酒店，包括服飾、電器、化妝品等，甚至有破掉的行李箱以及紙皮箱。瀧澤信秋相信相關廢物大多數是為了減輕行李重量的廉價航行乘客造成的，但龐大廢物量會增加酒店經營成本。而就破掉的行李箱，酒店不容易確認是客人不再需要還是漏留的，讓酒店代職員感到困惑。

瀧澤信秋（圖片來源：FB@ホテル評論家 瀧澤 信秋）

6. 未獲准下帶攝錄器材進入溫泉

關東有旅館透露，有旅客把智能電話與 GoPro 帶到溫泉並進行拍攝，無視當地的溫泉禮儀。

示意圖，非肇事溫泉（圖片來源：ANA）

7. 傷害野生動物

奈良一直以野生鹿隻而知名。不過，有當地人表示，曾多次目睹鹿隻被推撞、拍打，並形容事件讓人感到難過。

示意圖，非肇事鹿隻（圖片來源：奈良市觀光協會）

8. 製造嘈音

台場有酒店職員表示，不少歐美遊客常在酒店留宿期間發出噪音，例如在半夜時大聲播放音樂，讓人受到困擾。