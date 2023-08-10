迪士尼樂園｜內地客隨處瞓覺屢勸不改惹眾怒　港網民：1招可反擊

香港迪士尼樂園是熱門旅遊景點，香港旅遊必到之地，部份內地遊客的失禮行為卻大煞風景，令童話般的場景𣊬間淪落。夏天熱氣逼人，本地遊客目堵不少內地客在樂園多處席地而坐歎冷氣，阻塞通道，破壞市容，更有人直接在遊樂設施躺卧睡覺，影響其他遊客體驗，惹來其他遊客不滿，包括內地遊客，有人揚言要用1招反擊！



迪士尼有內地客隨處瞓惹眾不滿

有不少香港迪士尼樂園的本地遊客近日紛紛於網上哭訴，近月（尤其是中港兩地免檢疫通關後）園內的秩序較昔日香港封關期間、內地遊客較少的時候差，包括遭他人插隊的次數上升、遇到更多談話聲浪巨大的遊客等。踏入夏季，天氣炎熱，有內地遊客在園內隨處睡覺，為歎冷氣旁若無人，令園內各地遊客氣憤。

（圖片授權：FB@Ar Nam）

有本地遊客表示，在遊樂設施「Duffy與好友遊玩屋」裡暢遊期間，發現一名內地男子直接卧在屋裡的沙發上睡覺，完美忽略旁人的目光與感受、阻礙別人在該處拍照留念。或許是Duffy的家裝修得太美、太夢幻了，那名遊客才決定在那裡定居，不知道Duffy是否樂意接受他成為新的同屋主。

（圖片來源：FB@Lam Po Doris）

除了遊樂設施之外，商店也成為內地遊客的歎著冷氣睡覺好去處。有本地遊客在美國小鎮大街的商店裡發現有遊客躺在一旁睡覺。當中一名遊客選擇「躺平」的同時，亦相當「錫身」——懂得用被子蓋著自己，不讓自己在防避酪熱天氣的情況下冷病。記者不知道那張被子是否樂園的最新產品，也不清楚被子已被買下了沒有。

（截圖來源：我真係好鍾意迪士尼資訊分享群）

除了美國小鎮大街，幻想世界的禮品店同樣被內地遊客攻陷。坐在該處的遊客更將店舖當作自已的家，抱怨正選購商品的其他遊客妨礙他們休息，發出惡言。可能迪士尼樂園實在太吸引了，讓不少內地遊客都想以「地球上最快樂的地方」為家。

屢勸不改 港人+內地人都唔撐！

相關事件於網上曝光之後，來自各地的遊客與網民都紛紛表示不滿。有本地遊客與網民認為肇事者厚顏無恥，完全忽略別人需要的同時，不怕自己被人側目而視。另有人覺得遊客四處睡覺，使樂園變得如難民營般。有人更揚言樂園近月秩序轉差，暫時不再想入園遊覽。

除了本地遊客，內地遊客也看不慣自己同胞的無禮行為。有不少人在內地社交網站上分享在樂園裡被人插隊的經過與不滿，更形容肇事者應受鄙視。

港網民：要用1招反擊

有香港網民表示即使找園內職員處理，也因人手或時間問題，未必能即時讓問題得到解決。有網民遂建議下次再遇到相關問題時，可以向肇事者表示會將其行為攝下並放上現在中國流行的社交網站——小紅書，將他們的行為給予廣大民眾「欣賞」。