香港主題公園｜暑假每日開！海洋公園辦夏水禮、迪士尼推新音樂劇

香港雖已捱過肺炎疫情高峰期，但2大主題公園仍未恢復每天開放。不過在暑假，2大主題公園會每天開放，方便大家遊覽。社會復常後的首個暑假，海洋公園復辦夏水禮，而迪士尼樂園會推出新音樂劇，即睇主題公園在夏日「有乜搞作」！



2大主題公園公佈暑期開放時間 7月中起每日開放

根據海洋公園與迪士尼樂園的官方網站，2大主題公園均會在7月中起恢復每天開放。現時逢周二關閉的海洋公園，7月11日起取消周二休息；而現時逢周二、四關閉的迪士尼樂園，6月27日起不再休星期二，逢周四維持關閉，但將在7月20日起取消。大家在7月中起，每日都能到訪2大主題公園。

此外，迪士尼樂園已公佈在暑假過後，在9月6日開始改為逢周三休，一星期只開放6日；而海洋公園未有公佈暑假後的安排。

海洋公園復辦夏水禮 迪士尼推新音樂劇

隨著一切防疫措施解除，2大主題公園今年投入更多資源舉辦暑期活動。海洋公園已在官方網站透露將復辦「夏水禮」， 大家可以再次於海濱樂園廣場及怡慶坊打水戰。

（截圖來源：海洋公園官方網站）

而迪士尼樂園方面，有台灣媒體透露於6月23日起，穿著全新探險家服飾的米奇和高飛，將在全新的音樂表演「奇妙唱遊大冒險」和大家見面，但有關消息有待園方正式確認，不過早前有多個迪士尼討論區亦有相關消息與劇照流傳。