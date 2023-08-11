內地人闖日本公園捕蟬食　興奮裝滿2大樽︰「炸着特別香」｜有片

中國再有民眾於日本逗留期間的行為惹爭議！網上近日流傳一段影片，有自稱來自山東的內地人帶同小孩夜赴日本公園，活抓蟬隻，並聲稱要用來吃，更指炸過的蟬更加香。事主捕捉的蟬多得放滿2個水樽，更表示開心、猶如置身於夢境中。不少網民看過影片後都表示感到嘔心，亦有人擔心大量蟬隻被捉走，當地生態將受影響。



中國遊客夜探日本公園活捉蟬食

近日網上廣傳一條由身處日本的內地人所拍攝的影片。片中的事主聲稱自己是山東人，在日本發現一個公園有大量「節流龜」（即蟬隻），故帶同小孩到場活捉並聲言準備將蟬吃掉。

事主看到遍樹蟬隻的情景後，莫名興奮，繼而動手將蟬隻從樹上抓下，並放到水樽裡保存。水樽裡藏有水，疑似用作浸死蟬之用，或是用作沾濕蟬的翅膀，讓蟬難以在水樽蓋打開時逃脫。

將蟬活捉期間，事主欣喜若狂，異常興奮，並指自己難得看到遍樹蟬隻的情景，如猶如置身於夢境中，更表示部份種類的蟬隻經炸過後，會更加香。最終，事主和小孩共捉掉了約2樽水容量般多的蟬。事主在片末中再次透露自己心情愉快，露出的非常燦爛的笑容。

欣喜若狂的事主（截圖來源：Twitter@__Inty__）

網民：好嘔心

不少網民看過影片後都表示感到嘔心，亦質疑為何部份內地人喜歡隨街捉蟲吃，而同時忽略衛生問題。此外，亦有人擔心大量蟬隻同時間被捉走，會改變公園裡的食物鏈，恐怕當地生態將受影響。

疫情前有公園已樹立告示勸遊客勿捉蟲吃

記者翻查資料，大部份在日本出沒的蟬種非受保護物種，在公眾地方捕蟬一般而言不會觸犯當地法例。

埼玉縣川口市一個公園，曾設置了以簡體中文字標示的「請不要在公園內抓蟬的幼蟲等生物食用」告示板（截圖來源：NNN）

不過，遊客於公園捕蟬的問題已非首次出現。2018年，埼玉縣川口市一個公園，就曾設置了以簡體中文字標示的「請不要在公園內抓蟬的幼蟲等生物食用」告示板，希望能緩和當時遊客活捉蟬隻食用的問題。