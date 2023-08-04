內地人遊港｜港鐵路線複雜小紅書變救星　港人自律排隊「很震驚」

內地人遊港旅行，港鐵MTR是常搭的交通工具。有位網民在小紅書分享，香港MTR好複雜，被其他網民質疑是否未到日本坐鐵路看看。綜觀小紅書，內地客來港，對香港MTR體驗好壞參半，以下「2彈、2讚」，一共4項較多人關注。



【1】香港MTR路線圖複雜，令人崩潰。

香港地鐵真有你的，如果沒有小紅書，我肯定會在香港地鐵上崩潰的。人多線路複雜，下次不會在想去了。

（圖片來源︰小紅書@神力小芬達）

按圖有網民回應▼▼

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網民回應︰「那東京咋辦？剛從香港回來表示地鐵十分清晰啊。可能是對我而言吧，看標識行走覺得很容易，沒走冤枉路，反而覺得地下的設計很不錯。相信大部份人都覺得算簡單的了。感覺香港都比大陸的大城市更簡單。香港地鐵真心的很簡單。本來加起來也沒幾個站，直接看圖片就能看懂。香港很簡單好吧，線路也不多，換站也容易。」

【2】港鐵站很凍，都要感冒了。

香港地鐵為何像冰窖，都感冒了。每次進地鐵都跟走進冰窖，幾天下來成功感冒了。

（圖片來源︰小紅書@大樂啊）

網民回應相比其他城市，香港地鐵站溫度適溫，甚至有點焗，但亦有人和議其實都幾凍。留言︰「已經比10幾年前暖多了。換了新車，冷氣差多了。以前東鐵線12卡車的常年18度才叫舒服。現在的9卡車，冷氣差多了，人一多了都要熱出汗，變得和深圳的地鐵一樣。歐美都是這個溫度，只有國內很熱。深圳地鐵每天都挨罵，冬天很冷大家穿的多，上車居然開暖氣，人又多，脫又脫不了，下車一身汗，出地鐵又好冷。」

「不光是地鐵，所有的商場寫字樓都像冰窖！！體質不好的人，進室內一定要穿個外套 。商場一樣冷，巨冷！」

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【3】港鐵香港人很有默契，身體不互相接觸。

香港地鐵雖然人很多，但是大家都很默契地不會互相接觸，多少都留點兒空，上一班太擠的話沒上去的乘客也會排好隊等下一班。人很多，但是大家擠的都很內斂且優雅。

（圖片來源︰小紅書@孔大衛同學）

相比北京地鐵，網民留言︰「北京地鐵就沒那麼多功夫給您客氣了，早上高峰一站上月台就沒得跑了，你不想上車，兩邊的人也能給你扛上去。一旦上了車，想去哪兒就不歸自己管了。想從兜里抽手機出來都費勁。下車時，但凡離車門遠點都得大聲呼喊『勞駕借個光兒？來穿透各人。』

【4】港鐵香港人搭扶手電梯有素質，自律騰空一邊。

真的很震驚，每一次坐地鐵，大家都自覺排成一隊，真的好有素質。

（圖片來源︰小紅書@清訴）

網民留言撐︰「一般人都自覺靠右，留左邊的位置給需要趕時間的人走。」不過也有人認為︰「在扶手電梯上行走是危險動作，會危害到公共安全，萬一跌倒了必定會發生骨牌效應。」

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