GODIVA｜全球首間麵包店駐東京有樂町附地址　手信買朱古力咖喱包

GODIVA麵包店登場！以製作朱古力以及雪糕聞名的GODIVA近日更擴充業務，開設麵包店——「GODIVA Bakery」。這間帶點懷舊歐洲風情的麵包店，坐落於東京人氣美食雲集的有樂町，店內有多達28款麵包，價錢約港幣$11-38/個。當中不少款式不乏GODIVA主打的朱古力，店方更自創朱古力咖喱麵包，喜歡GODIVA的朋友不要錯過！



（圖片來源：Twitter@Godiva_JPN）

GODIVA首間麵包店駐東京有樂町

GODIVA的全球首間麵包店——「GODIVA Bakery」8月4日經已於東京美食、手信店雲集的有樂町開幕。GODIVA日本分公司表示，之所以會開設麵包店，是因為麵包跟朱古力都是大家非常熟悉的平民美食，而麵包更是日本人的靈魂食物。所以希望能夠透過兩者結合，讓更多人了解到朱古力的美妙滋味。

（圖片來源：Twitter@Godiva_JPN）

店舖目前售賣28種麵包 ，當中包括忌廉筒、奶油麵包、朱古力棒等。每款麵包的售價大約為200 - 700日元（約港幣$11-38），不算太貴。GODIVA更在麵包店開業前開始自家研發朱古力咖喱麵包，融合兩種看似不能拼在一起的食材，非常有新意。

店舖吸引力極高，開業後一直受旅客及當地居民歡迎，令GODIVA需要實施限購令，看網民分享，要拎籌按指定時間入店選購。目前，大家每次只能夠購買最多4個麵包。大家若果想嘗試更多口味，可能需要找朋友一起來排隊了 。

當地人實試：

GODIVA Bakery

地點：東京都千代田區有樂町2-10-1東京交通會館地面

營業時間：11:00 - 20:00

