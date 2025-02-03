JR Pass鐵路周遊券2025｜東京、東北、關西、九州票價地域一文看

日本JR價錢｜JR周遊券售價｜在日本旅遊搭乘JR非常方便，購買JR Pass鐵路周遊券更可以幫助你輕鬆環遊日本！日本有超過20款周遊券，《香港01》「好事玩飛」記者是次為大家整合主要會使用到的JR Pass鐵路周遊券詳情及票價，即看下文！



JR TOKYO WIDE PASS東京廣域周遊券售價為¥15,000。（尹嘉蔚攝）

JR PASS是日本JR鐵路集團發行的鐵路通票，讓遊客可以在指定時間內無上限乘搭特定地區的JR列車，部分甚至可以在巴士使用！日本鐵路周遊券將JR Pass以地區畫分，不同地區的車票價格、可使用天數亦有所不同，主要分為一日券、七日券、十四日券。

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JR東日本周遊券【1】JR Pass全日本鐵路通票

「全日本JR PASS」使用範圍涵蓋整個日本鐵路，適合打算一次過走遍日本多個地區跨區旅行的旅客，路線包括JR集團全線：JR北海道、JR東日本、JR東海、JR西日本、JR四國、JR九州、所有JR集團的新幹線（不包括東海道、山陽、九州新幹線）、部分JR巴士。車票類型分為普通車廂（普通艙）及綠色車廂（頭等艙），也可在站內綠色窗口臨時補差價升級。

JR Pass全日本鐵路通票詳情：

成人票價（12歳以上）普通車廂：¥50,000（7天）／¥80,000（14天）／¥100,000（21天）

成人票價（12歳以上）綠色車廂：¥70,000（7天）／¥110,000（14天）／¥140,000（21天）

兒童票價（6～11歳）普通車廂：¥25,000（7天）／¥40,000（14天）／¥50,000（21天）

兒童票價（6～11歳）綠色車廂：¥35,000（7天）／¥55,000（14天）／¥70,000（21天）

有效期：從所選日期起連續7天／14天／21天

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JR東日本周遊券【2】JR東日本鐵路周遊券（東北地區）

「JR東日本鐵路周遊券（東北地區）」可在東京、仙台、秋⽥地區車站自由上下車。包含路線包括JR東日本線、東京單軌電車線、伊豆急行線、青之森鐵路線、IGR岩手銀河鐵路線、仙台機場鐵道線全線等，更可以搭乘區域內的JR巴士及巴士捷運BRT！

JR東日本鐵路周遊券（東北地區）詳情：

成人票價（12歳以上）：¥30,000

兒童票價（6～11歳）：¥15,000

有效期：從所選日期起連續5天

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JR東日本【3】JR東日本鐵路周遊券（長野、新潟地區）

「JR東日本鐵路周遊券（長野、新潟地區）」可以搭乘JR東日本線、東京單軌電車線全線、伊豆急行線全線、北越急行線全線等路線，可使用的主要車站包括新潟站、輕井澤站、長野站、松本站、日光站、東京站、成田機場及羽田機場。

JR東日本鐵路周遊券（長野、新潟地區）詳情：

成人票價（12歳以上）：¥27,000

兒童票價（6～11歳）：¥13,500

有效期：從所選日期起連續5天

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JR東日本【4】JR東京廣域周遊券

最受歡迎的東京廣域周遊券，要一連3日使用，如果去東京近郊地區，例如是輕井澤、群馬、河口湖、伊豆、熱海、橫濱、鐮倉、茨城、千葉、日光，舉例去1日遊輕井澤或河口湖，已經「抵返晒」！不少旅遊達人都推介用東京廣域周遊券，當然在東京都內也可以使用，不過若旅程只限於東京都內移動，用東京廣域周遊券便不划算了。

JR東京廣域周遊券詳情：

成人票價（12歳以上）：¥15,000

兒童票價（6～11歳）：¥7,500

有效期：從所選日期起連續3天

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東京廣域周遊券可去哪裡／可搭乘甚麼鐵路？

【1】東京都心：山手線等JR系統可隨意搭（東京地鐵、京成、京急電鐵這些是私鐵不可用）

【2】成田機場：可乘NEX成田特快

【3】羽田機場：可乘東京單軌電車

【4】迪士尼樂園：可乘JR舞濱線

【5】河口湖：可乘富士急行線全線（富士回遊 可用（新宿直達河口湖—全車指定席），不包當地交通）

【6】輕井澤、宇都宮、越後湯澤：可用新幹線往返

【7】橫濱、鐮倉：可乘橫須賀線（不包當地交通。一併玩鐮倉、江之島建議在自助售票機買江之電1日乘車券無限搭乘）

【8】伊豆、熱海：可乘伊豆急行線（不包東海道新幹線及當地交通）

【9】日光、鬼怒川：新宿／池袋乘JR特急列車（日光號、鬼怒川號—全車指定席）或 東京／上野乘東北新幹線／山形新幹線往宇都宮站，轉JR日光線往日光站。

【10】茨城、水戶：可乘JR常磐線—常磐、常陸特急普通車廂／普通（不包當地交通）

【11】台場：可乘東京臨海高速鐵道線全線



官方詳細資料︰JR EAST

JR東京廣域周遊券 可使用區域（截圖︰JR EAST 官網）

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JR東日本【5】N'EX東京去回車票

從成田機場往返東京方向，透過「N'EX東京去回車票」搭乘成田特快N'EX，除了可以享有更優惠的車票價格外，每個座席皆有配備大型桌子及電腦插座，非常舒適。

N'EX東京去回車票詳情：

成人票價（12歳以上）：¥5,000

兒童票價（6～11歳）：¥2,500

有效期：在14天的有效期間內可往返搭乘一趟

（例：10月1日：成田機場→東京；10月14日：東京→成田機場）

JR東日本【6】JR東日本・南北海道鐵路周遊券​

「JR東日本・南北海道鐵路周遊券」讓你可以連續無限次搭乘東日本與南北海道地區的JR列車、新幹線等交通工具，6天暢遊福島、日光、山形、札幌等地，由東京近郊玩到北海道！如果想玩近關西地區、東北地區及北海道，就一定要入手這張周遊券！

JR東日本・南北海道鐵路周遊券​詳情：

成人票價（12歳以上）：¥35,000

兒童票價（6～11歳）：¥17,500

有效期：從所選日期起連續6天

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JR東日本【7】JR東北・南北海道鐵路周遊券

「JR東北・南北海道鐵路周遊券」是JR東日本與JR北海道聯合推出的交通優惠票券，可以無限次乘搭東北地區與南北海道地區的列車，東北地區包含仙台、青森地區等，北海道地區則包含札幌、函館等，可以在6天時間內無限次橫跨東北地區和北海道！

JR東北・南北海道鐵路周遊券詳情：

成人票價（12歳以上）：¥30,000

兒童票價（6～11歳）：¥15,000

有效期：從所選日期起連續6天

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JR東日本【8】JR北陸拱型鐵路周遊券

「JR北陸拱型鐵路周遊券」的涵蓋連接東京市中心和金澤市的北陸新幹線，涵蓋日本鐵路東部和日本鐵路西部地區及主要機場鐵路，包括東京、京都、大阪、輕井澤、富山等，如果打算一次到東京及大阪玩，這張周遊券是一個不二選擇！

JR北陸拱型鐵路周遊券詳情：

成人票價（12歳以上）：¥30,000

兒童票價（6～11歳）：¥15,000

有效期：從所選日期起連續7天

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除了上述7種東日本JR Pass鐵路周遊券外，東日本JR Pass亦有東京一日券、東京都市地區周遊券、悠閒假日Suica周遊券、仙台地區周遊券等一日票券可供選擇！

JR東海【9】JR富士山、靜岡地區周遊券

「JR富士山、靜岡地區周遊券」讓旅客可以在連續3天內無限次乘搭行駛靜岡、熱海、濱松地區的JR列車、高速巴士等，如果打算一次到訪御殿場Outlet、河口湖溫泉、富士急樂園等景點，這張周遊券就非常適合！如果打算到訪伊豆，另有「富士山、伊豆地區周遊券」可以選擇。

JR富士山、靜岡地區周遊券詳情：

成人票價（12歳以上）：¥6,500

兒童票價（6～11歳）：¥3,250

有效期：從所選日期起連續3天

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JR東海【10】JR伊勢、熊野、和歌山地區周遊券

「JR伊勢、熊野、和歌山地區周遊券」以熊野古道、伊勢神宮為中心，涵蓋和歌山、三重、奈良等地區，如果喜歡遊覽古老神社、傳統文化等，「JR伊勢、熊野、和歌山地區周遊券」就最適合不過了！

JR伊勢、熊野、和歌山地區周遊券詳情：

成人票價（12歳以上）：¥16,500

兒童票價（6～11歳）：¥8,250

有效期：從所選日期起連續5天

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JR東海【11】JR高山、北陸地區周遊券

「JR高山、北陸地區周遊券」適合前往白川鄉遊玩的旅客使用，可以從大阪或名古屋開始遊金澤、富山、白川鄉、歧阜等地區，使用有效期為連續5天。

JR高山、北陸地區周遊券詳情：

成人票價（12歳以上）：¥19,800

兒童票價（6～11歳）：¥9,900

有效期：從所選日期起連續5天

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JR東海【12】JR立山黑部、高山、松本地區周遊券

「JR立山黑部、高山、松本地區周遊券」以立山黑部路線為中心，可以無限次搭乘JR線、立山黑部阿爾卑斯山脈線、富山地方鐵道線等暢遊阿爾卑斯山脈路線地區、名古屋、松本等地，一邊搭車還可以一邊欣賞美景！

JR立山黑部、高山、松本地區周遊券詳情：

成人票價（12歳以上）：¥23,800

兒童票價（6～11歳）：¥11,900

有效期：從所選日期起連續5天

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JR西日本【13】JR關西廣域鐵路周遊券

「JR關西廣域鐵路周遊券」涵蓋日本關西熱門城市和地區，包括大阪、京都、奈良、神户、姬路和和歌山等，還能前往岡山、鳥取、城崎溫泉、天橋立等周邊地區，可以在5天有效期內無限次乘車到區域內的不同地方，更可以搭乘Hello Kitty新幹線！

JR關西廣域鐵路周遊券詳情：

成人票價（12歳以上）：¥12,000

兒童票價（6～11歳）：¥6,000

有效期：從所選日期起連續5天

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JR西日本【14】JR關西地區鐵路周遊券

「JR關西地區鐵路周遊券」與廣域鐵路周遊券最大的分別在於「JR關西地區鐵路周遊券」的移動範圍集中在熱門地區大阪、京都、奈良、神户，如果主要在京阪神地區內遊玩的話，「JR關西地區鐵路周遊券」會較划算，而且票種更為彈性！

JR關西地區鐵路周遊券詳情：

成人票價（12歳以上）：¥2,800起

兒童票價（6～11歳）：¥1,400起

有效期：從所選日期起連續1天至4天

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JR西日本【15】JR西日本全地區鐵路周遊券

如果時間充裕，想玩遍整個西日本，「JR西日本全地區鐵路周遊券」就非常適合！，「JR西日本全地區鐵路周遊券」適用於關西地區（如：大阪、京都、奈良、神戶）、北陸地區（如：富山、金澤）、山陽地區（如：廣島、岡山）、山陰地區（如：鳥取、島根）及北九州地區（如：博多、小倉）。

JR西日本全地區鐵路周遊券詳情：

成人票價（12歳以上）：¥26,000

兒童票價（6～11歳）：¥13,000

有效期：從所選日期起連續7天

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JR Pass西日本有多達12種票券，除了以上三種最常用的西日本周遊券外，亦有關西&北陸地區鐵路周遊券、山陽&山陰地區鐵路周遊券、關西&廣島地區鐵路周遊券、北陸地區鐵路周遊券、廣島&山口地區鐵路周遊券、關西&山陰地區鐵路周遊券、山陰&岡山地區鐵路周遊券、岡山&廣島&山口地區鐵路周遊券、JR關西迷你鐵路周遊券、鳥取・松江周遊券，可以根據自身需要選擇，助你輕鬆玩遍西日本！

JR九州【16】JR九州鐵路周遊券（全九州版）

「JR九州鐵路周遊券（全九州版）」可無限次來往長崎、佐賀、宮崎、鹿兒島、熊本、大分等九州縣份，是九州JR Pass適用範圍最廣、用途最多元、最多天數選擇的票券。

JR九州鐵路周遊券（全九州版）詳情：

成人票價（12歳以上）：¥20,000起

兒童票價（6～11歳）：¥10,000起

有效期：從所選日期起連續3天至7天

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JR九州【17】JR九州鐵路周遊券（北部九州版）

「JR九州鐵路周遊券（北部九州版）」讓你可以連續在3天或5天內玩盡福岡、長崎、熊本、大分等地區，但就不涵蓋熊本地區以下，即鹿兒島及宮崎地區。

JR九州鐵路周遊券（北部九州版）詳情：

成人票價（12歳以上）：¥12,000起

兒童票價（6～11歳）：¥6,000起

有效期：從所選日期起連續3天或5天

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JR九州【18】JR九州鐵路周遊券（南部九州版）

只要持有「JR九州鐵路周遊券（南部九州版）」，便可以在連續3天內無限次搭乘普通列車、特急列車、九州新幹線輕鬆漫遊鹿兒島、宮崎、熊本及大分地區，不包含長崎、博多、別府等熊本地區以上的區域。

JR九州鐵路周遊券（南部九州版）詳情：

成人票價（12歳以上）：¥10,000

兒童票價（6～11歳）：¥5,000

有效期：從所選日期起連續3天

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雖然JR Pass的售價不算是超平，但卻是比購買多張單程票便宜和方便，加上隨著日圓持續下跌，港元兌日圓匯率就更抵！關於日圓兌換詳看👉遊日6大方法唱Yen 2個方法抵過找換店

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