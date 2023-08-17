國泰機票優惠｜8.17搶10萬特價機位！34航點東京$2985附連結 更新

國泰航空推出限定平機票優惠！一共提供共30個航點、10萬個經濟客艙特價優惠機位選擇。售票日期由2023年8月17日下午2時正起（香港時間）至8月30日下午11時59分（香港時間）。在搶平機票時候，仲可以享受Trip.com《香港01》獨家95折優惠，任何酒店消費金額適用。

（圖片來源︰國泰航空）

國泰機票優惠價錢

國泰航空已宣佈推出限定機票優惠，提供超過10萬個經濟客艙優惠平機位。旅遊日期更適用於明年1月1日至6月30日，大家可提早計劃來年旅行，暢遊超過30個航點。機票價錢有待公布，據傳部份航點價錢，台北連稅約$1,200起、首爾/曼谷連稅約$2,000起、歐洲等地連稅約$5,000起！價錢方面頗吸引。

不過，小編即使是準時2:00入去，仍要等1小時才可到達網站購票！（小編同事等半小時）看來又一輪望穿秋水的搶機票過程勢要展開，每個旅遊目的地確實售價可以說是未知！因為買家正排長龍！國泰提提大家，在等待期間間請保持此頁面打開，請勿開啟多個標籤頁。當輪到你時，請在5分鐘內點擊「確認」繼續，否則將要再次排隊。入預訂頁面後，你將有30分鐘的時間預訂機票。

（圖片來源︰國泰官網）

*見香港往東京HKD$2,985（輕便）、HKD$3,885（輕標準）、HKD$4,885（彈性）。*

（圖片來源︰國泰官網）

（圖片來源︰國泰官網）

國泰優惠機票30個航點名單

短線：曼谷 (BKK)、重慶 (CKG) 、福岡 (FUK)、海口 (HAK)、杭州 (HGH)、首爾(ICN) 、高雄 (KHH)、吉隆坡 (KUL)、東京(成田) (NRT)、名古屋(NGO)、北京 (PEK)、上海 (浦東) (PVG) 、新加坡 (SIN)、青島 (TAO)、成都 (TFU)、台北 (TPE) 、西安 (XIY) 及廈門 (XMN)

長線：阿姆斯特丹 (AMS)、班加羅爾 (BLR)、布里斯本 (BNE)、孟買 (BOM)、巴黎 (CDG)、德里 (DEL)、杜拜 (DXB)、法蘭克福(FRA)、約翰內斯堡(約翰尼斯堡) (JNB) 、倫敦 (LHR)、墨爾本 (MEL)、芝加哥 (ORD)、珀斯(伯斯) (PER)、三藩市(舊金山) (SFO)、悉尼(雪梨) (SYD) 及特拉維夫 (TLV)

國泰優惠機票開賣時間

優惠機票將於8月17日起開賣，限時2個星期，售完即止。出發日期由2024年1月1日起至6月30日，如有興趣準時搶飛喇！

（圖片來源︰國泰航空）

國泰航空特選優惠訂票詳情

售票日期：2023年8月17日下午2時正起（香港時間）至8月30日下午11時59分（香港時間）

出發日期：2024年1月1日至6月30日*

預訂網站：國泰航空

Trip.com《香港01》讀者專享酒店優惠代碼

活動期間: 2023/07/15 - 2023/09/14

旅行適用期間: 2023/07/15 - 2024/01/31

如何領取：指定Trip.com優惠代碼頁面