日本JR站｜台灣男求教神秘水龍頭用途　內行人破解︰下雪天用的！

有台灣旅客到日本觀光期間，發現數個火車站的飲水機旁都設有1個安裝得非常矮的水龍頭，從未在其他地方遇過如此設計的他對此非常好奇，並將它拍照、放上旅遊群組問過究竟。這個矮小的水龍頭的用途居然與天氣有關！



日本JR站內，牆壁的水龍頭特別矮有何用？（圖片來源：FB@Tony Hsiung）

日本JR站 牆壁水龍頭特別矮有何用？

各處鄉村各處例，即使在日本，各地的文化、設計與生活方式亦略有不同。近日，一名台灣旅客近日於日本乘搭JR鐵路觀光期間，發現數個火車站都設有帶有矮身水龍頭的飲水機。從事主上傳至旅遊群組「日本自由行討論區」的圖片可見，水龍頭安裝的高度明顯不是方便乘客洗手或飲水之用。事主對此設計十分好奇，並在群組裡向組員查詢用途。

（截圖來源：FB@日本自由行討論區）

事主的提問引起了組員熱議。有人認為該水龍頭之所以設計得這麼矮，是為了方便清潔工人打掃時使，有人則認為是用作洗腳。此外，亦有人覺得該設計是嘔吐槽，便利人嘔吐以及之後清理時使用。

經驗值高網民：同天氣有關 洗鞋用的

有疑似旅遊經驗較多的網民則指出，該水龍頭其實是洗鞋槽，主要在下雪天時，予乘客將雪靴或鞋子所踐踏到的爛泥巴洗掉之用。下雪天時，積雪下的爛泥巴容易卡在鞋縫之中。若不及時清理，乾掉後難以處理或容易弄污地面。網民亦指出，除了會下雪的地方，一些鄰近擁有花園的車站亦有機會裝有這種水龍頭。