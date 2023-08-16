自由行｜內地女遊港力數6大怪事　港人行路快聲浪細、人人揹背囊

網民熱話！香港與內地雖僅一水之隔，但文化差異相距甚遠！近日，內地有位女網民遊港，留意到香港有6大令人難以理解的奇怪文化，如人人著波鞋、揹背囊、冷氣開太凍、飲食好清淡，連情侶牽手走路都指指點點，帖文一出即引起熱討，有香港網民剖析這些習慣的背後原因，亦有港人被觸怒，嘲諷回應：X回你的大陸吧，鄉下很好的。



內地旅行改變旅遊模式，深度遊港了解香港文化。(圖片來源：小紅書）

一名內地女遊客眼中的香港「怪現象」：

內地女力數遊香港 6大怪事【1】人人揹背囊

在內地旅客眼中，覺得香港不論男女老少都愛揹背囊出街好奇怪，還指不理解背囊內有什麼乾坤，因內地很少有人會帶大個的背包出門。有香港網民隨即回應，分享自己的背囊清單：水樽、雨傘、口罩、消毒酒精、白花油、創可貼、化妝袋、紙巾和濕紙巾、鑰匙、錢包、手機、耳機及一包軟糖，另有人又指自己還會帶充電器及小風扇、必理痛，有備無患！雖然有不少香港網民不同意香港人人揹背囊出街，不過也指背囊收納量大，購物後即可把東西放入袋，可騰空雙手玩電話好方便。

內地女力數遊香港 6大怪事：人人揹背囊（圖片來源：On The List）

內地女力數遊香港 6大怪事【2】香港情侶、夫妻喜歡牽手走路

該內地女又指，或許是內地較保守關係，看到香港的情侶、夫妻、無論老少在街上都喜歡牽手走路好怪。對於此點，最多港網民反駁表示明明好正常，不少人指「我看完就就覺得，牽手不很正常嗎」，又反問「你們情侶夫妻不拖手的嗎」、難道是「各懷鬼胎」嗎？

內地女力數遊香港 6大怪事：香港情侶、夫妻喜歡牽手走路.（林靄怡攝）

內地女力數遊香港 6大怪事【3】香港交通工具冷氣太大

當提到「香港的地鐵，公交、出租車，商場及公共場所空調開的永遠都是特別大感覺很冷」時，內地或香港網民則反應兩極，有人表示同意，直指地鐵冷氣「凍死人」，不過也有指香港近年的冷氣已無開咁大，有時坐地鐵會滴汗，好辛苦，有的則說明明就不冷，「空調溫度不下去就一股臭味」。

內地女力數遊香港 6大怪事：香港交通工具冷氣太大。（資料圖片）

內地女力數遊香港 6大怪事【4】香港人基本都穿運動鞋（波鞋）

該內地女又指，香港人即便下雨天在街上很少有人穿拖鞋，基本都是運動鞋（波鞋）。有網民即剖析為何香港人少穿拖鞋，他表示主要因「香港地少人多」，香港街頭人來人往，經常會被踏腳跟，補充指「如果下雨天穿拖鞋會很容易被踏，你一起腳踏前拖鞋直接破掉」。

內地女力數遊香港 6大怪事：香港人基本都穿運動鞋（波鞋）。（資料圖片）

內地女力數遊香港 6大怪事【5】香港人走路很快，但說話聲音很小。

對於第5點，大部分網民傾向同意前半部分，後面則大都不同意「走路快，是因為生活節奏快。說話聲音小是對其他人的尊重，或者你喜歡在公共場所大聲說話！」不過，也有網民表指香港人說話才大聲「香港有非常多大聲公的」，亦有人嘲諷說「香港人講嘢大大聲，不過比內地人聲浪較低」，整體對話火藥味濃。

內地女力數遊香港 6大怪事：香港人走路很快，但說話聲音很小。（資料圖片）

內地女力數遊香港 6大怪事【6】香港人飲食好清淡

內地女又覺得，香港人特別喜歡綠葉菜，水煮放點蠔油或清炒，特別喜歡吃白切雞（骨頭帶血絲的那種），蒸魚、飲食都是特別健康的，清淡，少油，少鹽的，她覺得這點好奇怪，注重飲食，難怪香港人是全球人均壽命最長的城市。這1點連內地網民也表示認同，他們表示「飲食清淡才健康，是內地太重口」，不過也有人指，其實內地很多地方也吃得清淡，「第六點全廣東適用，也許除深圳。」