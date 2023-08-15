香港夜市｜政府倡搞旺網民卻看淡3理由難實現　或靠2招望翻身成功

香港夜市！財政司司長陳茂波早前發表網誌，表示想短期內把香港的夜市搞活搞旺，保持復甦動力。言論一出，立即引起網民熱議，大部分人對香港夜市都唔睇好，直言憂貴租、多規管、食物無特色等一籃子因素注定失敗，反問：掃街去台灣唔好？不過亦有網民力撐，認為搞活小販檔有助促進經濟，並舉出2招或可成功！即睇網民點睇！



元朗出名的鬼巴士滷味檔。（資料圖片）

香港夜市 網民唔睇好3大問題難解決

對於香港搞夜市，大部分網民似乎都不看好，並以青衣戲棚為例，列出3大必敗原因，即便夜市檔攤的租金也不見得平，且人力成本高，除非政府考慮再發小販牌；其二是商戶食物定價高又無特色，「我地可以參考下青衣戲棚、美食博覽定價，40蚊2粒雞蛋仔、20蚊2粒大魚蛋」，直呼「水魚市場」專當人水魚劏，貴得離譜，且食物來來去去都是魚蛋、雞蛋仔或碗仔翅 ，食物無新意難以吸引消費者。其三是執行上有過多規管，網民認為「而家講求食物衞生既世代，咩要講要有牌」、「香港搞夜市會好似美食車咁，搞一大堆文件入標，又要計劃書，又要搞試食」，商戶若有意參與，門檻相當高！

即睇網民點睇 ▼▼▼

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地攤經濟/重啟行人專用區 2招或能成功

雖然睇淡聲音佔大多數，不過亦有網民力撐香港應發展「地攤經濟」，如仿照泰國或台灣做法，在各區重推小販檔及大排檔等文化，「整下夜市都好，唔洗交貴租同多個旅遊景點」，若想成功，在香港消費物價樣樣貴的情況下，只有「鬥平」才可以吸引到旅客。此外，亦有網民指可考慮重開2018年被「殺街」的旺角行人專用區，指以前好熱巾鬧，而家一入晚就冷冷清清，想「篤串魚蛋都無」！並補充指不少商場8、9點已關門，旅客想行街都無得行，重開行專用區可令人流氣氛有所帶動。