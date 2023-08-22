元朗潘媽媽果園｜面臨結業$60起摘龍眼/檸檬/提子　附地址開放日

元朗的潘媽媽果園近日面臨經營困難，遂宣佈推出「摘龍眼、摘檸檬」活動。只要$60起，大家便可以親手摘石硤龍眼、香水檸檬與提子，每位包送至少1磅自摘龍眼。對水果有興趣的朋友，留意開放日期，8月1日至9月20日（逢星期三、六、日開放)，開放時間為14:00-19:00.。地址是元朗大棠村牌坊側 (在朗屏士多啤梨園旁邊) ，交通可於朗屏西鐵站乘K66港鐵接駁巴士；或於元朗又新街乘紅色小巴前往。



石硤龍眼（圖片來源：FB@潘媽媽果園）

位於元朗大棠的潘媽媽果園早前於社交平台上宣佈因要繳交「狗店長『珍珠』」的龐大手術開支，目前正在負債，陷入經營危機，宣佈「告急」。

為了改善經營環境，果園宣佈即日至2023年9月20日，逢周三、六、日推出開放日，讓大家遊覽園區並親自摘多款水果，以維持果園的日常開支以及維修較早前被颱風吹毀的設施。

大家以$60的價錢，在1小時內可任摘石硤龍眼、香水檸檬與提子，每位包送1磅自摘龍眼；而繳付$99，每位包送2磅自摘龍眼或香水檸檬，而摘多了的水果則另作收費。此外，大家在開放日內還可以自助餵羊，每札餵羊的糧草為$10。

龍眼園開放日

地點：潘媽媽果園

地址：元朗大棠村

日期：即日至2023年9月20日（逢周三、六、日）

時間：14:00 - 18:00

交通︰朗屏西鐵站乘K66港鐵接駁巴士；或於元朗又新街乘紅色小巴前往

