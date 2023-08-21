暑假自由行｜內地客報復式出遊逼爆景區　上海外灘人頭湧湧如走難

今年暑假即將結束，不少內地旅客趁假期尾聲作最後衝刺，到處遊山玩水、星行夜歸，不同景點充斥龐大人潮。上海、青島海濱塞滿到海邊消暑的旅客，成都有人為了不用排隊拜訪熊貓而在日出前漏夜排隊。多個高鐵站、地鐵站亦人山人海，即使想歸家亦要多花時間。



上海外灘（圖片來源：小紅書@唔尊航拍）

內地各景區人頭湧湧

內地各大景點並沒有因暑假進入尾聲而客量減少，多個景點仍然人頭湧湧、車水馬龍，嚇怕了不少遊客與當地居民。在湖南郴州，前往東江湖的遊客需要「打蛇餅」才能進入景區。面對長長人龍，不少人流露出無奈的表情。

下圖見內地各景點周圍人如潮湧︰

龐大人潮於入夜後亦沒有消散，在上海與青島的海濱，到處都是到海邊吹海風、游泳來消暑的遊客。從網民的航拍影片可見，上海外灘有成千上萬的遊客慢步。從高空所看，遊客就如螞蟻般密集。而青島第三海水浴場的沙地則坐滿了人，相信要步往海邊嬉水，都要花上一定時間。

睇熊貓清晨趕排隊

為避開人潮，有內地網民專程清晨起床，在日出前到達成都大熊猫繁育研究基地，希望待園區開門後真能不用排隊，直接探望花花以及其他熊貓。怎料，事主到場後，發現有凌晨3點已到場排隊的遊客。看來成都的熊貓特別有魅力，能讓人放棄寶貴的睡眠時間。

凌晨3點長沙商圈逼滿人

別以為人潮只會在景區出現，市中心到處都需要排隊！在杭州，即使進入商圈購買、佯倘，也需要沿著鐵馬魚貫進入。而廣州多個地鐵站同樣出現長長人龍，未進站先要長時間輪候，相信打亂了不少人的行程。

長沙街頭（圖片來源：威利哥去旅行）

也許長沙人不喜歡人擠人，選擇晚點才上街。長沙的沙頭凌晨3點仍駱驛不絕，四處也是吃宵夜、購物的人，猶如真正的不夜城。

（圖片來源：柒月的南風）

看到各大景點「恐怖」的場面後，即使想提早結束行程、盡快歸家亦要難度。暑假尾聲之際，不少人都乘搭高鐵返回住處，讓高鐵站都水滿泄不通。此外，多班高鐵的座位亦經已悉數售罊。：大家乘搭高鐵，謹記要預留更多時間購票、進行安全檢查、入閘，以免錯過列車。

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