廣東旅遊｜廣東各市暑假日期一文睇清　附各市旅遊熱點避人潮高峰

暑期將至！世界各地的酒店房價、景點票價、交通費用會因多人出遊而有所上調。港人常到的中國省——廣東省不會例外。想在夏天北上深圳、廣州、東莞、惠州等城市玩，又不想捱貴價、人逼人，7月中各市陸續放暑假，大家可參考以下日子計劃行程。



廣東各市暑假日期一覽

廣東各市每年開始放暑假的日子不一，各市的教育部門會公佈該市的中、小學假期開始及結束時間。大家若想減減旅費或排隊時間，避開人潮高峰，趁學生未放暑假前，不妨先去玩一轉，現在坐高鐵北上又快又方便。

1. 廣州市

暑假開始日期：7月10日

人氣景點：廣州塔、廣州長隆旅遊度假區、荔枝湾涌

廣州塔（圖片來源：廣州塔）

2. 深圳市

暑假開始日期：7月9日

人氣景點：東門步行街、仙湖植物園、深圳歡樂谷

（圖片來源：微訊@ 深圳市仙湖植物園）

3. 珠海市

暑假開始日期：7月9日

人氣景點：珠海長隆國際海洋度假區、創新方、珠海大劇院

4. 東莞市

暑假開始日期：7月2日

人氣景點：東莞梵高星空藝術館、678藝時代文創風情街、可園

可園（圖片來源：東莞可園博物館）

5. 茂名市

暑假開始日期：7月2日

人氣景點：浪漫海岸國際旅遊度假區、茂名森森公園、水東灣

浪漫海岸國際旅遊度假區（圖片來源：Trip.com）

6. 陽江市

暑假開始日期：7月9日

人氣景點：廣東海上絲綢之路博物館、十里銀灘、陽西鹹水礦溫泉

廣東海上絲綢之路博物館（圖片來源：Trip.com）

7. 佛山市

暑假開始日期：7月9日

人氣景點：長鹿旅遊休博園、順德容桂漁人碼頭、順德歡樂海岸

長鹿旅遊休博園（圖片來源：Trip.com）

8. 潮州市

暑假開始日期：7月2日

人氣景點：青嵐怪臼谷國家地質公園、潮州古城、甲第巷

青嵐怪臼谷國家地質公園（圖片來源：Trip.com）

9. 汕頭市

暑假開始日期：7月2日

人氣景點：汕頭老城、方特歡樂世界藍水星、總兵府

方特歡樂世界藍水星（圖片來源：Trip.com）

10. 汕尾市

暑假開始日期：7月2日

人氣景點：水底山溫泉、風車島、鳳山祖廟旅遊區

鳳山祖廟旅遊區（圖片來源：Trip.com）

11. 中山市

暑假開始日期：7月2日

人氣景點：中山泉林歡樂世界、中山詹園、孫中山故居紀念館

12. 惠州市

暑假開始日期：7月9日

人氣景點：廣東羅浮山風景名勝區、惠州西湖、雙月灣

雙月灣（圖片來源：Trip.com）

13. 肇慶市

暑假開始日期：7月9日

人氣景點：紫雲谷、七星岩、鼎湖山

14. 揭陽市

暑假開始日期：7月2日

人氣景點：黃滿寨瀑布、揭陽學宮、盤龍灣溫泉

黃滿寨瀑布（圖片來源：Trip.com）

15. 江門市

暑假開始日期：7月9日

人氣景點：那琴半島地質海洋公園、江門古勞水鄉旅遊區、陳皮村

16. 湛江市

暑假開始日期：7月9日

人氣景點：鼎龍灣歡樂海岸、雷州古城、海田溫泉

鼎龍灣歡樂海岸

17.梅州市

暑假開始日期：7月9日

人氣景點：坪山梯田旅遊區、梅州五指石、花萼樓

18. 河源市

暑假開始日期：7月2日

人氣景點：河源恐龍博物館、巴伐利亞莊園、萬綠湖風景區

19. 清遠市

暑假開始日期：7月9日

人氣景點：古龍峽漂流、洞天仙境、森波拉奇妙世界

20. 雲浮市

暑假開始日期：7月9日

人氣景點：新興天露山旅遊度假區、六祖故裡旅遊度假區、禪泉溫泉

21. 韶關市

暑假開始日期：7月9日

人氣景點：仙門奇峽竹筏漂流、丹霞山、仙門奇峽