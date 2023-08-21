深圳美食｜福田星龍吟日式放題　任食海膽拖羅鵝肝豪歎小龍蝦燕窩

深圳美食！深圳日式放題推介！日式放題在香港食得多，在深圳吃放題你試過未？深圳福田口岸有間人氣日式放題店，被深圳人譽為「食5分鐘即回本的日式料理店」，僅需人民幣3百多，即可任食紐西蘭小龍蝦、海膽、拖羅、鵝肝等貴價海鮮，飯後甜品還有冰糖燕窩！喜歡放肆吃喝的人不可錯過！



星龍吟出名的蝦拼盤，包括紐西蘭小龍蝦、牡丹蝦及甜蝦。（圖片來源：小紅書@深海里的比基尼）

深圳人氣食店星龍吟 網羅海鮮刺身海膽

「星龍吟·日料放題」來自於廣州，出名專食豪華日式放題，近來才登陸深圳福田，隨即人氣急升，榮登大眾點評深圳人氣日式放題店之冠！在星龍吟可品嘗到各式各樣的進口海鮮，如紐西蘭小龍蝦、日本海膽、拖羅、真鯛、法國生蠔、鮑魚、鵝肝等貴價海鮮，加上各種鐵板燒、壽喜鍋、炸物、烤物、水果、蔬菜、壽司及果汁，應有盡有，作為刺身控必不可錯過。

星龍吟出名的蝦拼盤，包括紐西蘭小龍蝦、牡丹蝦及甜蝦。（圖片來源：小紅書@深海里的比基尼）

貴價紐西蘭小龍蝦肉爽鮮甜！

由於來貨價費，紐西蘭小龍蝦基本上不會出現在香港日式放題上，而在深圳的星龍吟則有供應！紐西蘭小龍蝦出名鮮甜Q彈，膠質豐富，在這兒每人可歎４隻，加上任食牡丹蝦及甜蝦，真心多食一兩輪也回本！

任食海膽回本必吃

至於另一個「回本」必食，那就是任食日本海膽。海膽新鮮厚肉，處理乾淨，連殼送上枱，看上去份外澎湃！深圳不少網友還分享，可加牡丹蝦肉進海膽，加一點芥末，鮮甜美味更上一層樓！

（圖片來源：小紅書@不做胖居居）

星龍吟其他必點刺身及海鮮美食 ▼▼▼

海鮮熟食菜式多 鵝肝扇貝肥美！

至於熟食，星龍吟必食鐵板鵝肝、焗生蠔及蒜蓉蒸扇貝！鵝肝煎得外脆內香，入口油香豐富，加上櫻桃醬，少許酸甜去膩一流。焗生蠔及蒜蓉蒸扇貝，每隻也如手掌般大，份量十足，煮至七八分熟，口感鮮嫩肥美！

足料冰糖燕窩 解膩清潤！

在放題尾聲，星龍吟還會每人奉送一碗冰糖燕窩！燕窩質地濃厚，一點也不是水汪汪！清潤清甜，解膩一流，正適合作飯後甜品。

（圖片來源：小紅書@不做胖居居）

星龍吟·日料放題（福田店）

套餐：單人放題午市¥383，晚市¥419

地址：深圳福田區財富大廈4樓（財富大廈南門 乘坐15號電梯或者觀光電梯上4樓）

交通：深圳地鐵4號線會展中心站E口

