自助餐優惠｜歷山酒店$192位買2送1　任食生蠔龍蝦西冷附預訂連結

自助餐優惠！歷山酒店有自助餐優惠！近日推出自助餐買2送1快閃優惠，包括自助晚餐、半自助午餐/晚餐及假日自助早午餐，可任食生蠔、海鮮凍盤、美國Prime西冷、瑞士 Movenpick 雪糕，最平人均$192/位，激筍！



（圖片來源︰歷山酒店）

歷山酒店自助餐買2送1

歷山酒店以維多利亞式裝潢而聞名，最近有快閃買2送1自助餐優惠，由即日起8月31日，透過官網eShop即可訂購，涵蓋自助晚餐（星期五至日供應）、半自助午餐/晚餐（星期一至四供應）及假日自助早午餐（星期六及日、公眾假期供應），由星級廚師團隊精心炮製多款國際和亞洲美饌，如自助晚餐供應即開生蠔、冰鎮海鮮（長腳蟹、蝦、鮑魚......）、日式刺身、各式沙律、慢煮美國特級 Prime 西冷牛扒、黑毛豬叉燒、芝士龍蝦通粉、芝士蟹肉焗龍蝦（每位敬送半隻, 只限自助晚餐供應）; 當然不可缺少賣相精美，令人垂涎欲滴的甜品如招牌芒果拿破崙、意大利芝士蛋糕、瑞士 Movenpick 雪糕等，選擇多多！

國際海鮮自助晚餐（星期五至日, 公眾假期 | 18:30 – 22:00）- 買 2 送 1

成人每位原價：$459/位（原價：$688/位），小童$312/位（原價：$468/位），長者$378/位（原價：$568/位）

假日自助早午餐（星期六至日、公眾假期 | 11:45 – 14:30） - 買 2 送 1

成人每位原價：$325/位（原價：$488/位），小童$245/位（原價：$368/位），長者$278/位（原價：$418/位）

歷山酒店自助餐買2送1優惠

預訂日期：即日起至8月31日

其他優惠及預訂連結：http://bitly.ws/L9GP

地址：香港北角城市花園道32號歴山酒店 歷山餐廳 / 宴會廳（港鐵炮台山站B出口）

