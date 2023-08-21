特價機票｜HK Express台北機票2人同行優惠　來回連稅人均$1113起

特價機票又來！HK Express（香港快運航空）突發推出台灣2人同行機票優惠，香港至台北，單程$396起，來回連稅人均最平$1,113起，包寄艙行李不足$1,700！旅行日期由9月1日至3月31日，有興趣的朋友記得留意！可以順便看看台北酒店推介。如果計劃搶機票的朋友亦不妨留意一下Trip.com x 《香港01》讀者專享優惠碼以及最新Agoda/Klook/Booking.com酒店Promo Code！

（圖片來自官方）

HK Express台北2人同行單程$396起

HK Express（香港快運航空）再次推出機票優惠，今次機票優惠目的地為台北，快閃優惠期間單程一律$396起，來回連稅人均低至$1,113起。以上價錢未包寄艙行李費用，HK Express行李費20公斤$290、25公斤$360、30公斤$425、40公斤$550。

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根據記者今日（21日）在官網機票搜尋器查詢，由9月至3月仍然有大量台北平機票發售，大部分日子2人同行機票都是$396，當中還包括了12月旅遊熱季，早機去，晚機返，人均$1,113起就買到台北機票，超抵！

HK Express推出2人同行台北機票優惠！（截圖自HK Express官網）

香港來回台北機票資料 ▼▼9月24日 ⇄ 9月29日

（截圖自HK Express官方網頁）

記者翻查今年9月至2024年3月期間，除了12月底及2月，幾乎全部時段都人均$198！

今次台北機票快閃優惠，出發日期則為9月1日至2024年3月31日。今次台北機位及價錢會因供應有所變動，有興趣的朋友可到航空公司官網查詢最新價格及航班資料。