Pizza｜英國抖音網紅喪擠茄汁落薄餅　意大利人底線崩潰1招呼狂人

意大利人一向重視食物，對意大利菜的配料、進食方式也十分講究。普遍當地人亦期待遊客到訪當地時，會尊重他們的飲食文化。不過，近日就有英國的抖音紅人，公然於意大利的食肆作出挑釁——他不但自攜茄汁進入餐廳，更將它擠到Pizza薄餅上，弸即嚇怕職員。事主的行為最終驚動經理，經理氣得直接把茄汁樽掟走！



英國抖音紅人Ben Reid（圖片來源：抖音@itsbenreid）

已被多次拍攝挑釁性影片來搏取大眾目光的英國抖音紅人Ben Reid，近日拍攝了一段使意大利人哄動的影片。他到訪一間正宗意大利料理店，自攜茄汁，在自己的薄餅上狂唧茄汁來測試職員的反應。

Ben Reid的舉動嚇怕了侍應——他身後的侍應看到薄餅鋪滿了茄汁後大感不安，繼而抱頭避看事主如此過份的行為。

事主的行為終於驚動了經理，經理在詢問後得知事主自攜茄汁，氣得直接把茄汁樽掟走！事主看到經理決斷的舉動，亦被嚇呆了。看來，著重食物質素的經理，對Ben Reid的行徑完全看不過眼。

事主行為早有前科 放Pizza入多士爐烘

記者翻查資料，Ben Reid並非首次發佈「開意大利人玩笑」的影片。事主早前亦曾發佈將意粉徒手截斷、把芝士粉與茄汁等意大利人不太接納的配備灑上意粉以及把薄餅放進多士爐翻熱的影片。雖然部份影片看似已預先跟其他演員「夾好」，但意大利觀眾看到很大程度上會感到被冒犯。