深圳美食｜免費任添馬記永蘭州拉麵¥26碗歎羊肉　近地鐵站附地址

深圳美食！趁假期「北上」吃飯，除價錢便宜，另一目的就係搵香港吃不到的美食！近日，有網民分享在深圳嘗到正宗的蘭州牛肉拉麵，大讚該店抵食兼地道，一碗拉麵僅¥26碗，自選8款麵型，唔夠飽還可免費添麵，保證吃到飽！此外，店內鮮嫩多汁的羊肉串、羊肉夾饃都備受推薦，愛蘭州口味的朋友必不可錯過！分店位處商場，近地鐵站，快睇以下地址！



（圖片來源：小紅書@嘿 是大静静呀）

免費添麵任叫 深圳正宗蘭州拉麵

北方甘肅名物「蘭州拉麵」，出名鮮甜的牛肉湯底及彈牙的手工拉麵。不過身在香港，卻不易吃到正宗的北方口味！近日，有網民於Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」分享，很驚喜在深圳的「馬記永蘭州牛肉麵」中嘗到味道好正宗的蘭州拉麵，一碗拉麵僅¥26碗，可自選8款麵型，唔夠飽還可免費添麵，保證吃到飽，大讚抵食兼地道。馬記永蘭州牛肉麵可自選8款麵型，由「毛細」至「」都有，可按個人口味揀心水麵質。

馬記永蘭州牛肉麵可自選8款麵型，由「毛細」至「大寬」，甚至奇特的「三棱子」都有，各種麵的口感都不同，可按個人口味揀心水麵質。

（圖片來源：小紅書＠小王吃不饱）

必食牛腱子蘭州牛肉麵、羊肉小串、手抓羊

馬記永最人氣的菜餚，莫過於「大片牛腱子蘭州牛肉麵 ¥26 」，網友大都推薦「毛細」拉麵，因麵細掛汁效果更好，配上辣椒油、蔥花及莞茜一流！一碗有5-6片厚牛腱，吃來嫩滑又彈牙，膠質滿滿，口感好！

除了牛肉麵，馬記永亦有一系列正宗蘭州小食，如鋼釬羊肉小串、手抓羊肋排、涼拌牛腱子、羊肉夾饃、牛奶雞蛋醪糟及蘭州泡菜等，整體惹味。

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馬記永蘭州牛肉麵

人均：¥50以下

地址：深圳福華一路348號卓悅中心北區負一樓132號／深圳東環二路星河iCO2樓／深圳泰然七路1號博今商務廣場BospaceB1層16B、17

