深圳商場｜深業上城推港人專屬優惠！親子樂園/法國生蠔/素食café

【深圳好去處】深業上城是近期內地人氣打卡聖地，聚集了打卡café、特色餐廳、明星周邊店。深業上城今年四月正式開通連接「冬瓜嶺」地鐵站的地下通道，唔怕日曬雨淋！再加上深業上城室外Loft小鎮以亮眼紅色為主調，配合光影視覺美感，吸引了不少攝影迷專程前往打卡！但其實除了室外Loft小鎮打卡位，商場內外都有很多特色餐廳和店舖，包括親子餐廳、生蠔餐廳、素食café等。最近深業上城還聯乘WeChat Pay HK港幣電子錢包推出「港人專屬」優惠，即睇內文了解詳情！

深圳人氣商場推「港人專屬」優惠券！親子樂園/法國生蠔/素食café

於2018年開業的深業上城，位於福田區皇崗路，深圳中央的兩大山地公園–蓮花山公園與畢架山公園中間，聚集了超過300間潮牌商店、特色咖啡店和餐廳、明星周邊店舖等，吸引了不少港人前來消費。而WeChat Pay HK最近就和「深業上城」內眾多商戶合作推出港人專屬優惠券，港幣付款即享優惠，大家出發前記得領取優惠先啦！

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深業上城連接「冬瓜嶺」地鐵站，出地鐵站沿地下通道步行約5至10分鐘，即可抵達深業上城，全程都有室內冷氣提供，無論打風、下雨、酷熱警告，都不怕影響出遊行程！

【1】Seesaw Coffee

Seesaw Coffee 位於深業上城三樓商場外，是目前福田區唯一一間分店，裝潢以簡約風格為主，實屬人氣打卡café。主打「繁星桂花拿鐵」（¥25/杯），有淡淡桂花香，相當討女孩子歡心！上午陽光斜射於咖啡店黃色牆壁，打卡一流！記者今次因為行程緊迫，就事先用WeChat＞發現＞小程式＞Seesaw Coffee提前落單、直接港幣付款，省卻了排隊等取飲品的時間，相當方便！

地址：深業上城南區商場3層T3017A

營業時間：10:00 - 21:30（週一至週五）；10:00 - 22:00（週末及公眾假期）



【2】叫嚎 Oyoyster

叫嚎 Oyoyster 位於深業上城3樓室外，藍白色內部裝修凸顯歐洲風格，主打傳統西式菜，招牌菜式包括有法國進口生蠔(¥35/隻)、黯然銷魂海鮮燴飯（¥238/份）、鵝肝帶子（¥35/個）、西班牙塞拉諾火腿蜜瓜（¥88）等，性價比甚高！餐廳還有多款酒精類飲品，用來打卡還是配搭美食，都是不錯的體驗，可以滿足到不同顧客的需求！

值得留意的是，喜歡食生蠔的朋友可於 WeChat Pay HK免費領取「¥128享指定法國進口生蠔套餐」，¥128就可以享用4隻法國進口生蠔，相當抵食！

地址：深業上城品牌街2層S213鋪

營業時間：10:00 - 23:00

WeChat Pay HK港幣付款獨家優惠：「¥128享指定法國進口生蠔套餐」



【3】微店 Park

微店Park位於深業上城3樓，是深圳首間明星周邊店，可以滿足到一眾的追星族！除了可以在店門外1比1的人形立牌瘋狂打卡外，店內的明星周邊商品更讓粉絲目不暇給，包括有手幅、卡片、日曆、鑰匙扣、行李牌、海報、書籤等，就連明星證件照都有。而且店內還設有明星棉花娃娃專區，可以幫大家喜愛的明星公仔搭配不同造型，粉絲來到一定捨不得離開！

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地址：深業上城南區一期L3- T3013a

營業時間：10:00 - 22:00



【4】青苔行星現代蔬食料理

青苔行星現代蔬食料理主打素食，近年素食主義興起，很多人開始嘗試素食料理。深業上城Loft小鎮就有一間復古風餐廳，主打素食菜式。招牌菜式有青苔漢堡（¥188/份）、荔蓉炸素排（¥48/份）等，而飲品類有人氣抗氧化鮮榨果汁（¥29/杯）、祛濕化寒暖胃養生茶（¥28/杯）等，非常受追求健康飲食的人士和素食者們的歡迎！

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這一間素食料理餐廳亦有「港人專屬」優惠券，只需於WeChat Pay HK內免費領取，即可享有星期一至五全單68折優惠，絕對是深業上城中最抵食餐廳之一！

地址：深業上城小鎮3樓T3009號

營業時間：10:00 - 22:00

WeChat Pay HK港幣付款獨家優惠：「全場68折（免茶水服務費送紙巾）(周六日除外) 」



【5】KIMO星漠親子餐廳

深業上城商場內有專為小朋友及家長而設的親子餐廳，最適合讓小朋友盡情放電！餐廳分為用餐區和兒童玩樂區，環境整潔明亮。兒童玩樂區有泡泡池、跳彈床、扮靚化妝區、小鬼當家煮食區等，設備相當齊全！而且兒童玩樂區全程有工作人員看顧，家長們可以放心於用餐區享用美食！

有小朋友的家長如欲來這間親子餐廳消費，不妨免費領取WeChat Pay HK 優惠券，可享有「滿￥300減￥30」優惠！

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地址：深業上城L1層126A

營業時間：12:00-21:30

WeChat Pay HK港幣付款獨家優惠：「滿¥300減¥30餐飲代金券」（滿¥300可用，不適用於兒童入場券）



【6】無印良品酒店

深業上城其中一個不得不提的亮點 ，就是全球首間無印酒店。酒店整體都貫徹無印簡約風格，客房、大堂、餐廳乃至健身室都以木紋 、麻石及布藝傢俬為主調，而酒店客房都相當整潔舒適，由寢具到梳洗用品都是無印自家品牌 ，每間房間都配備有無印掛牆式CD播放機 ，一邊播放無印音樂 ，一邊嘆咖啡，非常值得體驗 一下！記者用 WeChat Pay HK跨境遊頁面（WeChat>我>服務>跨境遊>攜程）提早支付預定了房間，抵達後就可以直接登記上房，相當方便！

由即日起至8月31日，WeChat Pay HK聯乘深圳六大商場提供港人專屬獎賞，位於福田區的人氣商場深業上城亦是其中一個商場，大家只需打開WeChat >我＞服務＞跨境遊＞深業上城，就有多款餐飲商戶優惠券，點擊「領取」後，向收銀員展示「使用本次優惠」畫面以作核實，再進行港幣付款即可享有優惠！

另外，在商場內見到「門店掃碼專享」活動海報，用WeChat掃描後，可以領取印花獎賞，以2個印花兌換HK$5電子現金券，埋單自動扣減，更可以疊加商戶優惠券一齊用！

如何領取及使用WeChat Pay HK優惠券？

領取優惠券：WeChat >「我」>「Pay/服務」>「跨境遊」>「深業上城」> 選擇指定商戶優惠券＞「領取」

使用優惠券：WeChat >「我」>「Pay/服務」>「跨境遊」> 深圳精選優惠「已領優惠券」 > 選擇優惠券 > 向服務員展示畫面確認 > 用WeChat Pay HK港幣付款



如何通過WeChat Pay HK港幣錢包在內地消費？

步驟一：確認當前賬戶已經切換到港幣錢包

- 點擊 WeChat >【我】>【Pay/服務】 。

- 如當前餘額顯示 $，代表用戶正使用港幣錢包 (即WeChat Pay HK) 。

- 如當前餘額顯示 ¥，代表用戶正使用人民幣錢包 (即微信支付)，可點擊【我】>【Pay/服務】> 右上角【…】->【切換錢包地區】 。

- 如未開通WeChat Pay HK的用戶，可到微信公眾號搜尋「WeChat Pay HK好生活」點擊「自助開通香港錢包」 。



步驟二：確認賬戶當前認證狀態

- 點擊 WeChat >【我】>【Pay/服務】> 右上角【•••】>【支付管理】 > 【身份認證】 。

- 假如狀態顯示「已認證」，可使用餘額、香港銀行賬戶或香港信用卡進行付款。

- 假如狀態顯示「未認證」或「補充信息」，需要根據系統要求提供相關資料，或者綁定香港的銀行賬戶或信用卡，才能在內地使用 WeChat Pay HK 以港幣消費。



步驟三：北上消費前先綁定香港銀行賬戶/香港信用卡，或充值港幣錢包餘額

- 線下付款時，長按WeChat app 兩秒，快速打開「收付款」二維碼，並選擇對應的付款方式。

- 線上付款時 (例如餐廳內掃碼點餐的小程序)，於支付頁面選擇對應的付款方式。

- 如有退款，將按照當時付款方式自動退回。

- 由於內地商戶不提供港幣增值服務，如有意透過港幣錢包餘額於內地消費，需於香港選擇以下增值方法：a) 香港7-ELEVEN便利店、Circle K便利店或麥當勞門店現金增值；b) 香港信用卡增值；c) 轉數快增值；d) 香港銀行帳戶增值

