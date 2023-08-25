深圳福田人氣商場COCO Park！實探太空酒館+巨型蛋撻一站式支付

【深圳旅遊】深圳福田區超人氣商場福田星河COCO Park一日遊！深圳福田區連接香港落馬洲口岸，吸引了很多香港人北上幫襯，而記者這次就來到其中一間超人氣商場福田星河COCO Park，這裡聚集了很多深圳之首，包括有烘培店、酒館、文創精品店等！而且COCO Park聯乘WeChat Pay HK港幣電子錢包合作推出 「港人專屬」優惠券，很多商店都有限時港幣付款優惠，包括免費試飲六款精釀啤酒 (價值¥188 )、精緻中菜滿¥100減¥8、巨型蛋撻減￥5優惠等，大家記得不要錯過啦！



潘樂文攝

深圳一日遊｜商場室內跳傘/海鮮大餐 實測WeChat Pay HK港幣付款

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福田星河COCO Park商場景點【1】福氣鮮活麵包

這間福氣鮮活麵包於深圳共有5間分店，而COCO Park這間被評為市中心/會展中心麵包甜點打卡人氣榜第二位！這間麵包店不但結合傳統中式麵包工藝，更為烘焙製品加添不同新元素，當中最受歡迎的一款是「鴨血麵包」，中間鴨血造型其實是生朱古力條！而最近就全新推出「肉鬆麻糬蛋卷」，內裡麻糬可以拉出長絲，而且甚為香口！用WeChat Pay HK商場優惠券可享「滿¥30減¥3」優惠，大家記得領取優惠券啦！

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福氣鮮活麵包

地址：福田星河COCO ParkB1 （Uniqlo對面）

營業時間：11:00-22:00

WeChat Pay HK港幣付款獨家優惠：「滿¥30減¥3」



福田星河COCO Park商場景點【2】錢塘潮

這間錢塘潮主打精緻傳統浙江菜 ，招牌菜式包括有富貴松子魚 (¥198 / 條 ) 、 櫻桃山藥 (¥48/份) (淮山以車厘子造型呈現)、黑松露脆皮雞 (¥ 98/半隻)、龍井蝦仁 (¥108/ 份)、古法紅燒肉 (¥118/份)等，每一款都色、香、味俱全，當中最令記者印象最深刻的是富貴松子魚，上菜擺盤相當震撼，而且松子魚酸甜入味，值得一試! WeChat Pay HK和這間餐廳合作推出「滿¥100 減¥8 」優惠 ，而且同一張單可重複使用10次優惠 ，即最多一次過可減高達¥80 !

錢塘潮

地址：福田星河COCO Park ４樓

營業時間：11:00-14:00；17:00-21:00

WeChat Pay HK港幣付款獨家優惠：「滿¥100減¥8」（同一張單可重複使用10次）



福田星河COCO Park商場景點【3】BAMU八目烘培

這間來自澳門的烘培店，早已在澳門打響名號！八月中旬剛剛首次登陸深圳，就選址在COCO Park。主打焦糖酥皮蛋撻 （¥12/個），超濃郁蛋漿加上香脆酥皮，剛出爐就已經離遠聞到蛋香味，吸引一大班人流排隊購買。招牌必食還包括檸檬蝴蝶酥（¥42/個），每次剛出爐都火速售罄，大家想試的話最好提前排隊等候！

在WeChat Pay HK可以免費領取BAMU焦糖酥皮蛋撻減￥5優惠券，付款前向店員出示即可享受優惠，當然要把握機會啦！

BAMU 八目烘培

地址：福田星河COCO Park L1S-106-107

營業時間：10:00-22:00

WeChat Pay HK港幣付款獨家優惠：「焦糖酥皮蛋撻 減￥5優惠券」



福田星河COCO Park商場景點【4】番茄口袋

這間番茄口袋7月剛於COCO Park開幕，是一站式生活館，有零食、生活用品、文創精品、美妝用品等等，店內有不同打卡位，總共有7大商品區，分別包括穿搭飾品區、家居生活區、文創區、化妝品護膚品區、盲盒禮盒區、進口零食區等，甚至寵物用品等，琳琅滿目，一家大細在這裏大有可能逛上一整天！

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番茄口袋

地址：福田星河COCO Park B1層

營業時間：10:00 - 22:00



福田星河COCO Park商場景點【5】18號酒館

COCO Park I期外面有一條酒吧街，這間「18號酒館」就位於其中，內部裝修主打復古工業風，還融入了一些太空元素，給人感覺相當有型，絕對打卡一流！酒館當然主打酒精類飲品，包括有自釀生啤、葡萄酒、威士忌等，而主食方面黑松露菌菇雞肉披薩（¥109/份）、BBQ雞中翼（¥45/份）、爆漿金槍魚（¥99/份）都相當受歡迎。

另外喜歡飲酒的朋友，記得在WeChat Pay HK免費領取 「¥188 精釀啤酒免費試飲券」，可以免費試飲自選6杯自釀啤酒，一大班朋友聚餐打卡再適合不過了！

18號酒館

地址：福田星河COCO Park一樓L1C-079a （商場外面酒吧街）

營業時間：10:00 - 22:00

WeChat Pay HK港幣付款獨家優惠：「¥188 精釀啤酒免費試飲券」



由即日起至8月31日，WeChat Pay HK聯乘深圳六大商場提供港人專屬獎賞，位於福田區的人氣商場福田星河COCO Park亦是其中一個商場，大家只需於WeChat Pay HK內點擊「我」＞「服務」＞「跨境遊」＞福田星河COCO Park，就有各款餐飲商戶優惠券，點擊「領取」後，向服務員展示「使用本次優惠」的畫面以作核實，再進行付款即可享有優惠！

另外，在商場內見到「門店掃碼專享」活動海報，用WeChat掃描後，可以領取印花獎賞，以2個印花兌換HK$5電子現金券，埋單自動扣減，更可以疊加商戶優惠券一齊用！

如何領取及使用 WeChat Pay HK 優惠券?

領取優惠券：WeChat >「我」>「Pay/服務」>「跨境遊」>「福田星河COCO Park」> 選擇指定商戶優惠券＞「領取」

使用優惠券：WeChat >「我」>「Pay/服務」>「跨境遊」> 深圳精選優惠「已領優惠券」 > 選擇優惠券 > 向服務員展示畫面確認 > 用WeChat Pay HK港幣付款



如何通過WeChat Pay HK港幣錢包在內地消費？

步驟一：確認當前賬戶已經切換到港幣錢包

- 點擊 WeChat >【我】>【Pay/服務】 。

- 如當前餘額顯示 $，代表用戶正使用港幣錢包 (即WeChat Pay HK) 。

- 如當前餘額顯示 ¥，代表用戶正使用人民幣錢包 (即微信支付)，可點擊【我】>【Pay/服務】> 右上角【…】->【切換錢包地區】 。

- 如未開通WeChat Pay HK的用戶，可到微信公眾號搜尋「WeChat Pay HK好生活」點擊「自助開通香港錢包」 。



步驟二：確認賬戶當前認證狀態

- 點擊 WeChat >【我】>【Pay/服務】> 右上角【•••】>【支付管理】 > 【身份認證】 。

- 假如狀態顯示「已認證」，可使用餘額、香港銀行賬戶或香港信用卡進行付款。

- 假如狀態顯示「未認證」或「補充信息」，需要根據系統要求提供相關資料，或者綁定香港的銀行賬戶或信用卡，才能在內地使用 WeChat Pay HK 以港幣消費。



步驟三：北上消費前先綁定香港銀行賬戶/香港信用卡，或充值港幣錢包餘額

- 線下付款時，長按WeChat app 兩秒，快速打開「收付款」二維碼，並選擇對應的付款方式。

- 線上付款時 (例如餐廳內掃碼點餐的小程序)，於支付頁面選擇對應的付款方式。

- 如有退款，將按照當時付款方式自動退回。

- 由於內地商戶不提供港幣增值服務，如有意透過港幣錢包餘額於內地消費，需於香港選擇以下增值方法：a) 香港7-ELEVEN便利店、Circle K便利店或麥當勞門店現金增值；b) 香港信用卡增值；c) 轉數快增值；d) 香港銀行帳戶增值

