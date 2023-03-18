台北酒店｜15間高CP值捷運周邊住宿　台北車站東區西門町中山盡攬

撰文：FunTime趣旅行
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在台灣自由行，多虧捷運的便捷，在台北不需要自駕也非常方便，今天小編要推薦15間台北捷運周邊住宿，包含台北車站、東區、西門町、中山等捷運周邊住宿，找對台北住宿、搭配萬能的捷運，一切都能暢行無阻～方便又舒適！

台北車站周邊住宿

+1

君品酒店Palais de Chine Hotel——台北車站走路2分鐘

住宿特色：

1. 交通方便，樓下即是台北轉運站、京站購物中心，台北車站就在對面
2. 為雲朗集團旗下酒店
3. 中西文化合璧，歐式建築又帶點東方色彩的五星級酒店
4. 設有戶外泳池、健身房、遊戲室、商務空間等等
5. agoda訂房網評價8.7/10

地址：台北市大同區承德路一段3號

正旅館——台北車站走路4分鐘

住宿特色：

1. 老闆娘來自香港，為港式工業文青風格，香港也有一家喔！
2. 每房皆配有免治馬桶及空氣清淨機
3. 價格實惠，交通位置非常方便
4. 房號、門鈴等許多布置皆充滿巧思
5. agoda訂房網評價8.4/10

地址：台北市中正區重慶南路一段1號3F

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雅璞文旅——台北車站走路4分鐘

住宿特色：

1. 價格實惠，交通位置方便，樓下就有麥當勞及許多餐廳小吃
2. 設有餐廳、健身房以及免費點心茶水咖啡可以自取
3. 部分房型設有免治馬桶及浴缸
4. agoda訂房網評價8.8/10

地址：台北市中正區館前路8號5樓

城市商旅站前館——台北車站走路10分鐘

住宿特色：

1. 距離台北機場捷運走路約5分鐘、台北車站10分鐘
2. 為連鎖品牌，在台北、桃園、高雄共有八個分館
3. 設備新穎齊全，房間為輕工業風格
4. 有高鐵聯票專案、早餐專案等，24小時可自助check-in
5. agoda訂房網評價8.6/10

地址：台北市大同區延平北路一段51號

摩莎曼拉精品旅館台北車站館——台北車站走路4分鐘

住宿特色：

1. 交通方便，免費提供早餐
2. 設有健身室、商務空間、自助洗烘衣室
3. 飲料bar提供免費茶水咖啡及多士
4. agoda訂房網評價8.3/10

地址：台北市中正區開封街一段33號

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西門捷運站周邊住宿

新驛旅店西門捷運店——西門站走路1分鐘

住宿特色：

1. 距離西門捷運站僅1分鐘，位置極好
2. 酒店風格相當時髦清新，相當舒適
3. 提供自助洗衣機、烘乾機、洗衣粉、蒸氣燙斗
4. 公共區域提供免費茶與咖啡，宵夜時間提供泡麵
5. agoda訂房網評價8.8/10

地址：台北市中正區寶慶路63號

德立莊酒店——西門站走路1分鐘

住宿特色：

1. 和城市商旅皆為海霸王旗下品牌
2. 走氣派豪華路線，提供12種房型可以選擇
3. 附設健身房、自家品牌火鍋餐廳
4. agoda訂房網評價8.1/10

地址：台北市中正區秀山街4號

璞漣商旅西門館——西門站走路2分鐘

住宿特色：

1. 交通方便、生活機能佳，位於西門町徒步區附近
2. 提供免費茶及咖啡、自助洗衣區
3. 提供名產、旅遊行程、機場接送代訂服務
4. agoda訂房網評價8.0/10

地址：台北市萬華區成都路27巷6號

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世民酒店citizenM Taipei North Gate——北門站走路3分鐘

住宿特色：

1. 距離北門捷運站走路3分鐘，離台北車站、西門步行皆可達
2. 從荷蘭發跡的新潮平價旅店，採自助式Check-in
3. 房間大同小異，最大賣點是IG大家最愛拍的超大窗景啦！
4. 房間坪數約5坪，一台IPAD控制燈光、電視、窗簾
5. agoda訂房網評價8.8/10

地址：台北市中正區中華路一段3號

東區捷運站周邊住宿

+1

洛碁大酒店忠孝館Green World ZhongXiao——忠孝敦化站走路1分鐘

住宿特色：

1. 以Pop Art(普普藝術)為設計風格，風格相當活潑年輕
2. 忠孝敦化站一出站即抵達，位於東區商圈，相當方便
3. 主打平價、高評價的連鎖酒店品牌，品質穩定
4. 部分房型提供浴缸及免治馬桶
5. agoda訂房網評價8.8/10

地址：台北市大安區忠孝東路四段180號

福華大酒店——忠孝復興站走路8分鐘

住宿特色：

1. 位在仁愛路上，到東區商圈約10分鐘
2. 隸屬於福華酒店集團的五星級酒店品牌
3. 設有健身房、戶外泳池、餐廳
4. 提供15種房型可以選擇，除了一般客房還有套房及總統套房
5. agoda訂房網評價8.2/10

地址：台北市大安區仁愛路三段160號

怡品商旅——忠孝敦化走路3分鐘

住宿特色：

1. 怡品商旅距離忠孝敦化站3分鐘，位於東區生活圈
2. 備品採用知名沐浴品牌－歐舒丹L'Occitane
3. 共有三種房型，其中兩中景觀房皆提供浴缸及免治馬桶
4. 供應免費早餐，其他時段也提供免費咖啡及小吃
5. agoda訂房網評價8.7/10

地址：台北市大安區忠孝東路四段87號14樓

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中山區捷運站周邊住宿

希爾頓逸林酒店 DoubleTree by Hilton Taipei Zhongshan——中山站走路4分鐘

住宿特色：

1. 隸屬國際酒店集團希爾頓品牌旗下酒店
2. 生活機能方便，附近就是中山商圈
3. 2018年底全新開幕，設備新穎
4. 房間配置簡約卻豪華，設有膠囊咖啡機、浴缸
5. agoda訂房網評價9.1/10

地址：台北市中山區中山北路一段123號

中山雅樂軒酒店 Aloft Taipei Zhongshan——中山國小站走路2分鐘

住宿特色：

1. 屬於國際酒店集團萬豪集團旗下品牌，走時髦、新潮的風格
2. 距離中山國小站走路僅需2分鐘，後面就是雙城街夜市、晴光商圈
3. 頂樓設有半無邊際露天泳池，提供24小時健身房
4. 全部房型皆有免治馬桶、部分房型設有浴缸
5. agoda訂房網評價8.6/10

地址：台北市中山區雙城街1號

板橋捷運站周邊住宿

板橋凱撒大酒店 Caesar Park Hotel Banqiao——板橋站走路3分鐘

住宿特色：

1. 板橋凱撒大酒店為凱撒集團酒店品牌
2. 交通位置位於板橋站生活圈，高鐵、台鐵、捷運、公車站就在旁邊
3. 設有健身房、超豪華高空無邊際泳池，滿滿度假感
4. 提供泡腳機、烘鞋機、自拍桿、桌遊等個人用品借用服務
5. agoda訂房網評價8.9/10

地址：新北市板橋區縣民大道二段8號

看完了小編介紹的15間台北捷運周邊住宿，下次到台北就不用煩惱要住哪了！只要煩惱到底要逛台北車站、東區、西門町還是中山商圈好就可以啦～趕快把這篇存入口袋名單吧！

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【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【台北飯店推薦】15間高CP台北捷運周邊住宿！走路就能到車站

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