打風旅遊保險｜周五或掛3號風球？打風航班延誤或取消賠唔賠4因素

打風｜天文台｜旅遊保險｜天文台指位於南海中部的熱帶氣旋已進入本港800公里範圍內，預料會逐漸增強並在未來一兩日大致移向海南島至北部灣一帶。本港風勢頗大，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。天文台將視乎熱帶氣旋變化評估是否需要在明日（周五）改發3號風球。

如果颱風襲港導致航班取消或延誤，旅遊保險會否作出賠償？去機場期間受傷保險又是否會受理？保險會否賠償未能改期與退款的活動門票？記者為大家整合了一般颱風下的保險賠償資料。



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打風旅遊保險｜熱帶氣旋進入本港800公里範圍內 天文台研周五掛3號

天文台指，位於南海中部的熱帶氣旋已進入本港800公里範圍內。天文台今早7時40分發出一號戒備信號。天文台預料，熱帶氣旋會逐漸增強並在未來一兩日大致移向海南島至北部灣一帶。本港風勢頗大，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有湧浪。

天文台將視乎該熱帶氣旋的強度變化、其相關的強風區與珠江口的距離及本地風力的情況，評估是否需要在明日改發3號風球。

天文台指，位於南海中部的熱帶氣旋已進入本港800公里範圍內。（天文台截圖）

去旅遊期間遇著颱風足以能夠讓人崩潰。（林靄怡攝／資料圖片）

旅遊期間若遇著颱風，輕則行程延誤、未能參觀部份景點；重則整個行程取消，計劃全泡湯，讓人崩潰。不過，旅遊保險不一定受理所有因颱風而引致的損失，以下數個情況，是普遍保險公司的做法。保險的實際受保內容，大家應向自己所選用的保險公司查詢。

打風旅遊保險｜旅行遇打風保險有否賠償？取決4大因素

1. 航班延誤、航班取消

當機場出現強風致飛機有墜毀風險，跑道會停止飛機升降，屆時大量飛機未能起飛，會令航班延誤。大部份保險只會受理因惡劣天氣而延誤至少5至6小時，而賠償的費用往往會隨延誤時間增加而上升。

賠償的費用會隨延誤時間增加而上升。（資料圖片）

2. 於前往機場期間遇上意外

航班沒有延誤或取消，大家需要依時前往機場。大部份保險公司承保大家由住所出發前往機場的旅程，假若在惡劣天氣下遇到交通意外、構築物倒塌、火災等事故而引致受傷或財物損失，也可以向保險公司索償。

不少旅客會乘搭機場快線前往機場。（賴雯心攝）

3. 因天災損失交通票或證件

部份保障為於天災期間遺失旅遊證件或旅行票（如船票、機票）的客戶，若大家因上述情況而必須逗留於當地領取臨時或替代該遺失的旅遊證件旅行票，可以索取因而衍生的住宿、交通開支。

因天災損失交通票或證件，可索取額外衍生的住宿、交通開支。（圖片來源：韓國觀光公社）

4. 行程取消

假若因旅遊目的地出現惡劣天氣，或住所因惡劣天氣衍生的事故導致要取消行程，將會獲得賠款。有保險公司客許客戶於原定旅程出發前一星期內，因當地遇上惡劣天氣或天災、自己或同行人士因在香港的主要居所內因火災、水浸或盜竊而嚴重損毀時取得賠償。

普遍保險公司因「行程取消」而賠償的範圍包括沒法改期使用的住宿費、活動門票費、交通費、服務費等。

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