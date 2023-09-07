張國榮展覽2023｜免費睇戲聽音樂會　9.12哥哥冥壽紀念展特別加場

9月12日是張國榮67歲冥壽，香港文化博物館本為休館，但有特別安排，一樓劇院會公映2部張國榮主演的經典電影及有音樂會，市民可免費入場觀賞。此外，9月內全部星期日下午，香港文化博物館大堂將舉行免費音樂表演，音樂人演唱張國榮的經典金曲。



（葉志明 攝）

香港香港文化博物館9.12特別開放

已故巨星張國榮逝世20周年，香港文化博物館舉辦了名為「繼續寵愛・張國榮紀念展」的展覽，自3月29日開始至今，受市民和旅客的喜愛。展覽已迎來30萬位參觀者。9月12日（星期二）是張國榮67歲冥壽，原定該日為博物館休館日，但香港文化博物館有特別安排，讓公眾紀念巨星張國榮。

繼續寵愛・張國榮紀念展（葉志明 攝）

+ 3

張國榮經典電影 免費放映

9月12日當天，博物館一樓劇院將免費放映兩部張國榮主演的經典電影，

上午11時︰《戀戰沖繩》

下午3時︰《東邪西毒》

觀眾可以在活動開始前15分鐘排隊入場，名額有限，先到先得，額滿即止。

張國榮經典歌曲 免費音樂表演

另外，9月12日當天，上午11:30及下午2:30在大堂會舉行兩場免費音樂表演，由本地年輕街頭音樂人獻唱張國榮的大熱作品及香港樂壇不同年代的流行歌曲。

繼續寵愛・張國榮紀念展（林藹怡 攝）

紀念展展出61組珍貴展品

博物館二樓的展示廳展出61個展品，其中包括張國榮在演唱會上穿著的四套服飾，例如他在《跨越97》演唱會上穿著的紅色斗篷、閃石西裝和紅色高跟鞋；在《熱・情演唱會》上的白色羽毛服飾、藍色釘珠牛仔褲，以及由法國著名設計師為他設計的貝殼裙褲。展覽還展示了張國榮的部分唱片，包括《為妳鍾情》黑膠唱片（白色版）和《Stand Up》黑膠唱片（紫色版）；還有他獲得的歌影視獎項，如1984年十大勁歌金曲獎的《Monica》獎座和第十四屆香港電影金像獎最佳電影歌曲的《追》獎座。觀眾更可回顧由夏永康拍攝的張國榮寫真集《慶》和演唱會照片等。

繼續寵愛・張國榮紀念展（林藹怡 攝）

9月全部星期日 免費音樂表演

此外，由康樂及文化事務署（康文署）主辦的「香港流行文化節2023︰樂在博物館」將在9月的四個星期日下午2時至5時，在香港文化博物館大堂舉行免費音樂表演。本地五位音樂人和團體將為市民演唱張國榮的經典金曲和其他流行歌曲，節目不設門票和座位。

繼續寵愛・張國榮紀念展（葉志明 攝）

「繼續寵愛・張國榮紀念展」詳情

日期︰即日起至10月9日

地址︰沙田文林路一號香港文化博物館

門票︰免費

網頁︰hk.heritage.museum/zh_TW/web/hm/exhibitions/data/exid276.html

查詢︰2180 8188

主辦︰康文署

策劃︰香港文化博物館策劃

支持單位︰「哥」迷會



「繼續寵愛・張國榮紀念展」為「香港流行文化節2023」的前奏節目之一，主辦機構特別感謝唐鶴德分享張國榮的私人珍藏。