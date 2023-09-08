世紀暴雨｜深圳暴雨2大奇觀　鴨鵝游水過馬路？隨處可撿鮮活魚！

黑雨水浸，深圳多處水浸嚴重！暴雨釀嚴重水浸，今早即有大批網民分享自己在深圳看到的奇異現象，有網民影到疑似鴨鵝於馬路游水，更有人影到一地羅非魚，笑言「風和雨到底有多大咱也不知道，但魚可以告訴你一切，驚不驚喜？」



（截圖自小紅書）

黑雨水浸｜深圳暴雨2大奇觀 鴨鵝游水過馬路？隨處可撿鮮活魚！

受到颱風海葵殘餘低壓槽帶來的暴雨影響，不論香港或深圳都出現廣泛地區水浸！今早即有網民於小紅書分享水浸奇觀，原來羅湖一片汪洋、各大商場猶如水舞間般已是碎料，有網民還影到疑似鴨鵝馬路游水，深圳前海一地魚的奇異現象，直言「馬路上可以隨處撿魚，還是活的」、「雨大到學校的鵝游出來了」、「我們下雨，人家下魚」，還反問「風和雨到底有多大咱也不知道，但魚可以告訴你一切，驚不驚喜？」。

不少網民表示，居住深圳多年也是首次見到這樣的現象，不愧是世紀大暴雨！不過也有網民指出，照片中的鴨鵝可能是單車車身被淹沒，只露出兩邊扶手，遠看便令人誤以為是鴨鵝。

黑雨水浸｜深圳暴雨2大奇觀【1】鴨鵝游水過馬路

黑雨水浸｜深圳暴雨2大奇觀【2】隨處可撿鮮活魚

有網民今早在深圳洪湖公園撿魚，表示收獲好豐富！（截圖自小紅書）

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